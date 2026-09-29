Ο Γιώργος Ασημακόπουλος φεύγει από την Ελλάδα – «Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου»

Τη νέα απόφασή του να εγκαταλείψει τη χώρα και τις επιχειρήσεις του ανακοίνωσε ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Ο πρώην παίκτης του Survivor αποκάλυψε ότι θα ασχοληθεί πλέον με τα μεσιτικά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που έγινε γνωστός από το Survivor δήλωσε αρχικά: «Φεύγω. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου και ασχολούμαι με κάτι άλλο πλέον που είναι τα μεσιτικά. Βάση μου πλέον θα είναι το εξωτερικό, γιατί θέλω να κάνω μια νέα αρχή για μένα».

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Απαντώντας σε ερώτηση για την εξωτερική του εμφάνιση ανέφερε: «Δεν κάνω και κάτι ο άνθρωπος. Ούτε μπότοξ δεν έχω κάνει. Όλη αυτή η ομορφιά είναι φυσική. Τι να κάνουμε;».

«Μην το κόψετε αυτό, γιατί εγώ αυτό που είχα πει είναι, λέω ”Φτου σου αγόρι μου, πόσο ωραίος είσαι!” Ξέρεις για ποιο λόγο; Γιατί πρέπει αν δεν αγαπάς πρώτα εσύ τον εαυτό σου, πώς θα σ’ αγαπήσουν και οι άλλοι; Δηλαδή τι θα κάνεις άμα δεν παινεύεις και τον εαυτό σου;», είπε στον ANT1 ο Γιώργος Ασημακόπουλος.