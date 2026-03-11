Lifestyle

Η Cardi Β χρειάστηκε μάσκα οξυγόνου μετά τη συναυλία της στο Ντένβερ

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media
H Cardi B
H Cardi B

Η Cardi Β χρειάστηκε μάσκα οξυγόνου μετά τη συναυλία της στο Ντένβερ του Κολοράντο με τους θαυμαστές της να ανησυχούν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει την Cardi B με μάσκα οξυγόνου. Η ίδια αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ και αστειεύτηκε για τον αέρα της πόλης, λέγοντας: «Denver air, it’s a different type of mf air».

Το Ντένβερ βρίσκεται 5.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε αυτή την υψομετρική διαφορά, η συγκέντρωση οξυγόνου στον αέρα είναι μικρότερη σε σχέση με τις περισσότερες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά την αναπνοή πιο δύσκολη – ιδιαίτερα για καλλιτέχνες που εκτελούν έντονη σωματική δραστηριότητα στη σκηνή.

 

Τι λένε οι γιατροί 

Ο ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι ταξιδεύουν από χαμηλότερα υψόμετρα χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν σε περιβάλλον υψηλής υψομέτρου.

Τα μειωμένα επίπεδα οξυγόνου μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα όπως δύσπνοια, κόπωση, ζαλάδα και ταχύτερη αναπνοή – αποτελέσματα που γίνονται πιο έντονα κατά τη διάρκεια έντονης φυσικής δραστηριότητας, όπως το τραγούδι και ο χορός.

Για καλλιτέχνες και αθλητές, η χρήση επιπλέον οξυγόνου σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο.

Πάντως, η ράπερ ολοκλήρωσε με επιτυχία την εμφάνισή της.

