Τα πρώτα τους Χριστούγεννα αγκαλιά με την κόρη τους ετοιμάζονται να γιορτάσουν η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί στις 21 Νοεμβρίου και έκτοτε η ευτυχία τους έχει πολλαπλασιαστεί. Σχεδόν έναν μήνα μετά τη γέννηση της μικρής, η Δανάη Μιχαλάκη ανέβασε την πρώτη τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη.

Στη φωτογραφία, η μικρή, με το μικροσκοπικό της χεράκι, έχει πιάσει το μικρό δάχτυλο του χεριού της μαμάς της και την κρατά.

Η Δανάη Μιχαλάκη συνόδευσε τη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι των Queen «Crazy Little Thing Called Love».

«Queen This thing called love

It cries, in a cradle all night

It swings, it jives

Shakes all over like a jellyfish

I kinda like it

Crazy little thing called love».

Σε ανάρτησή της την ημέρα που επέστρεψε σπίτι με την κόρη της, η γνωστή ηθοποιός είχε γράψει: «Στην κόρη μου: Σου έδωσα ζωή αλλά στα αλήθεια εσύ μου έδωσες την δίκη μου! Έναν καινούργιο κόσμο, τον δικό σου κόσμο που θα ανακαλύψουμε μαζί.

Στον άντρα μου: Γιώργο μου. Αγάπη μου. Αν κάτι έκανα σωστό στη ζωή μου, είναι που σου έδωσα απλόχερα την καρδιά μου.

Κάποτε σου έλεγα: Ή κανείς ή κι οι δύο μαζί. Τώρα λοιπόν είμαστε τρείς!».