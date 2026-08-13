Η Δανάη Μπάρκα έκλεισε 2 μήνες γάμου και έκανε απολογισμό του γάμου: Δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα

Την καλύτερη φάση της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς πριν από λίγο καιρό παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση και το ζευγάρι χαίρεται μαζί του πρώτο του καλοκαίρι ως σύζυγοι.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός συχνά μοιράζεται στιγμές από την προσωπική τους ζωή στα social media. Την Πέμπτη (13.08.2026) η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης έκλεισαν 2 μήνες ως παντρεμένοι και εκείνη θέλησε να κάνει, μέσω του Instagram, έναν μικρό απολογισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, μέσω της ανάρτησής της τόνισε ότι θα ήθελε να ξαναπαντρευτεί τον αγαπημένο της τον Σεπτέμβριο και να ξαναζήσει τις μαγικές στιγμές που έζησε και κατά τη διάρκεια του θρησκευτικού της γάμου που έγινε στη Μεσσηνία, στις 13 Ιουνίου 2026.

«2 μήνες.

61 μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από ΄δω και πέρα.

Ούτε εκείνος, ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος.

Υ.Γ.: Ποιος λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου έλειψε;

Και κυρίως, ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner;!

(Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει)

Υ.Γ. 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα», έγραψε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.