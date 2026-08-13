Ζόζεφιν: Ποζάρει με μπικίνι στα Μάταλα και κάνει «επανεκκίνηση της ενέργειάς της»

Στην Κρήτη βρέθηκε η Ζόζεφιν και συγκεκριμένα στα Μάταλα.

Η Ζόζεφιν ποζάρει με πολύχρωμο μπικίνι στα Μάταλα και «βγάζει μάτια» με τους καλοσχηματισμένους κοιλιακούς της.

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Η τραγουδίστρια ανέβασε διάφορες στιτγμές από το ταξίδι της στους followers της.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, με το ταξίδι αυτό στη Μεγαλόνησο έκανε «επανεκκίνηση της ενέργειάς» της.

Στο άλμπουμ με τις στιγμές που επέλεξε, η τραγουδίστρια εκτός από τις φωτογραφίες της στα στενά, διάλεξε και ένα καρέ με καρδιές ζωγραφισμένες στο οδόστρωμα αλλά και μια ταμπέλα από την ταβέρνα «Αλέξης Ζορμπάς».