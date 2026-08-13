Άριελ Κωνσταντινίδη: Η εξομολόγησή της ένα χρόνο μετά τη γέννηση της κόρης της

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη μέρα που η Άριελ Κωνσταντινίδη έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδάκι, με την ίδια να κάνει μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άριελ Κωνσταντινίδη θυμήθηκε την ημέρα που γέννησε την κορούλα της.

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«Πέρυσι ήμουν εδώ σε αυτή την παραλία, απέναντι από τις σχολές, στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη και είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες. Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός», ανέφερε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνταντινίδη.

Η γνωστή ηθοποιός επέστρεψε στην παραλία όπου βρισκόταν πέρυσι, λίγες μόλις ώρες πριν φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί.