H Τέιλορ Σουίφτ στο Nashville Songwriters Hall of Fame – Θα είναι η νεότερη δημιουργός στην ιστορία του θεσμού

Η Τέιλορ Σουίφτ αναμένεται μέσα στο προσεχές φθινόπωρο να ενταχθεί στο Nashville Songwriters Hall of Fame στην κατηγορία των «Σύγχρονων Τραγουδοποιών και Καλλιτεχνών», ως μέλος της Τάξης του 2026. Πρόκειται για ακόμα μία σημαντική διάκριση για τη νεαρή καλλιτέχνιδα.

Το Nashville Songwriters Hall of Fame είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στις ΗΠΑ για την αναγνώριση και τη βράβευση κορυφαίων δημιουργών τραγουδιών, που ιδρύθηκε με σκοπό να διαφυλάξει και να τιμήσει τη μουσική κληρονομιά της πόλης. Η 36χρονη Τέιλορ Σουίφτ θα είναι η νεότερη δημιουργός στην ιστορία του θεσμού.

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Σημειώνεται ότι η διάκριση αυτή έρχεται έναν χρόνο αφότου απέκτησε για πρώτη φορά το δικαίωμα υποψηφιότητας, ενώ συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της, «Taylor Swift». Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Johnson του πανεπιστημίου Belmont, όπου ο εκτελεστικός διευθυντής του Hall of Fame, Μαρκ Φορντ (Mark Ford), διάβασε τη δήλωση της τραγουδίστριας και δημιουργού.

«Από την εποχή που άρχισα να γράφω τραγούδια ως παιδί, είχα στο μυαλό μου το Νάσβιλ ως το ιδανικό μέρος για να βρίσκομαι. Ήθελα να μάθω μαζί με τους καλύτερους, αλλά και από τους καλύτερους και να γίνω μέρος μιας κοινότητας ανθρώπων που αφηγούνται ιστορίες.

Ευτυχώς, το Νάσβιλ αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό που είχα ονειρευτεί: μια πόλη που αναγνωρίζει και θέτει σε προτεραιότητα τη σκληρή δουλειά, την αποφασιστικότητα και τη φαντασία. Όπου οι δημιουργοί εμφανίζονται κάθε μέρα στη δουλειά, ακόμη και όταν οι μυστηριώδεις μούσες και η μαγεία απουσιάζουν. Το να με τιμά αυτή η πόλη που αγαπώ τόσο πολύ είναι κάτι υπέροχο και είμαι πραγματικά ευγνώμων», ανέφερε στη δήλωσή της η Τέιλορ Σουίφτ.

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Λίγους μήνες νωρίτερα η διάσημη καλλιτέχνιδα εντάχθηκε και στο Songwriters Hall of Fame της Νέας Υόρκης, δίπλα σε σπουδαία ονόματα όπως οι Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley και Gene Simmons των Kiss, όπου επίσης αναδείχθηκε η νεότερη γυναίκα δημιουργός του θεσμού.

Παράλληλα με την Τέιλορ Σουίφτ, στο Hall of Fame του Νάσβιλ αναμένεται να μπουν φέτος οι Shawn Camp και Lee Thomas Miller στην κατηγορία «Σύγχρονοι Τραγουδοποιοί», ο Bruce Channel στους «Βετεράνους Τραγουδοποιούς» και ο Lyle Lovett στην κατηγορία «Βετεράνοι Τραγουδοποιοί και Καλλιτέχνες».

Το Nashville Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1970 και αριθμεί ήδη 254 μέλη, σύμφωνα με το Variety.