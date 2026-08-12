Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: Στο πρώτο ραντεβού είχαμε πάει για σουβλάκια και ντρεπόμουν να τρώω μπροστά του

Μία σπάνια διπλή συνέντευξη έδωσαν η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης και αναφέρθηκαν στον ευτυχισμένο γάμο τους.

Το αγαπημένο ζευγάρι που αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Ελλάδα μίλησε στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό ΟΚ και απάντησε για όλα. Μάλιστα, η Καλομοίρα παραδέχτηκε ότι στο πρώτο τους ραντεβού πήγαν για φαγητό κι εκείνη ντρεπόταν να φάει.

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«Είχαμε πάει για σουβλάκια και ντρεπόμουν να τρώω μπροστά του. Του έλεγα ψέματα ότι δεν πεινάω. Είχαμε πετύχει σε διπλανό τραπέζι κάποιες γνωστές του, μεγαλύτερες από μένα, που τον χαιρέτησαν και θυμάμαι μέχρι σήμερα τη στιγμή που σηκώθηκε από το τραπέζι και πήγε να τους μιλήσει. Ακόμα του το λέω», εξομολογήθηκε η Καλομοίρα.

Παράλληλα, το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια, μίλησε για τις δυσκολίες της συνύπαρξης.

«Η αλήθεια είναι ότι σε έναν γάμο, πού και πού θα έρθουν κύματα. Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις την αντοχή να τα αντιμετωπίσεις, όπως όταν κάνεις σερφ. Αλλά είναι τόσο ωραία όταν μπορείς να περάσεις δυο – τρία κύματα. Ζεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Βλέπεις όλες τις πλευρές του και εκείνος τις δικές σου. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ο γάμος είναι τόσο ωραίος γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον που αγαπάς, που σε στηρίζει. Η αγάπη γίνεται όλο και πιο βαθιά», παραδέχτηκε η Καλομοίρα.

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«Το αν είναι ένας άνθρωπος ο σωστός για σένα το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που σου φέρεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι όταν είναι όλα καλά. Τότε εκτιμάς περισσότερο τη σχέση σου», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Μπούσαλης.

Μιλώντας για τα παιδιά της η Καλομοίρα εξομολογήθηκε: «Ο Νίκος και ο Δημήτρης θα γίνουν 14 τον Δεκέμβριο και η Αναστασία είναι 10. Λατρεύω να είμαι μαμά. Το ήθελα από πάντα. Αλλά είναι δύσκολο. Εγώ νόμιζα ότι θα είμαι σαν τη Μαίρη Πόπινς που τραγουδάει όλη μέρα. Δεν είμαι καθόλου έτσι. Τώρα που μεγαλώνουν, είναι πολύ ωραία. Τα μωρά είναι πολύ γλυκά, αλλά για μένα τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Έχεις πολύ άγχος και όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη μόνο σε εκείνα».