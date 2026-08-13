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Ο Τράβις Κέλσι για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ – «Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου»

Μιλά για πρώτη φορά για τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ
FILE PHOTO: Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 8, 2024 Singer Taylor Swift and Kansas City Chiefs' Travis Kelce are seen during the final match between Italy's Jannik Sinner and Taylor Fritz of the U.S. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
Ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ / REUTERS
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Ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τράβις Κέλσι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον μυστικό του γάμο με την σούπερ σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ, περιγράφοντας τη βραδιά ως «την καλύτερη νύχτα της ζωής μου».

«Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν, γιόρτασαν και πέρασαν όμορφα μαζί μας», δήλωσε ο παίκτης των Kansas City Chiefs σε συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Σεντ Τζόζεφ του Μιζούρι για τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ.

«Αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που κρατάω από εκείνη τη νύχτα. Ήταν μια τρελή νύχτα γεμάτη από πολλές στιγμές γιορτής», ανέφερε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία περίπου 1.000 καλεσμένων, ανάμεσά τους διάσημοι καλλιτέχνες και αθλητές.

«Είναι απίθανο το ότι μπόρεσα να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο, όχι μόνο να βρεθώ σε αυτόν τον χώρο, τη «Μέκκα» των αθλητικών γηπέδων, αλλά και να παντρευτώ εκεί», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους ο τρεις φορές πρωταθλητής του Super Bowl.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τελετή. Αμέσως μετά τον γάμο, οι γιγαντοοθόνες στην πρόσοψη του MSG πρόβαλαν το μήνυμα «JUST MARRIED! T&T».

Την τελετή πραγματοποίησε ο διάσημος ηθοποιός Άνταμ Σάντλερ. Η νύφη και ο γαμπρός επέλεξαν δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Christian Dior, σχεδιασμένες από τον Τζόναθαν Άντερσον.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, αποκάλυψε ότι οι νεόνυμφοι κατέβαλαν στον δήμο 160.000 δολάρια για την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

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