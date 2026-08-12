Η Αλεξάνδρα Νίκα ευχήθηκε για τα γενέθλια της μητέρας της, Μιράντας Πατέρα: Χρόνια πολλά στον βράχο μας

Τα γενέθλιά της είχε η Μιράντα Πατέρα και η αγαπημένη της κόρη, Αλεξάνδρα Νίκα, θέλησε να της ευχηθεί μέσω των social media με μία ιδιαίτερη ανάρτηση.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανέβασε στα stories της στο Instagram μία φωτογραφία με τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, την Τρίτη (11.08.2026). Η Αλεξάνδρα Νίκα ένιωσε την ανάγκη να δείξει δημοσίως την αγάπη της στη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο και έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα.

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«Χρόνια πολλά στον βράχο μας. Σ’ αγαπάμε απέραντα Gigi», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα στην ανάρτησή της στο Instagram

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχουν αποφασίσει να δώσει στην κορούλα τους το όνομα Μιράντα, προς τιμής της μητέρας της νεαρής επιχειρηματία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αυτές τις ημέρες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και χαίρονται όμορφες οικογενειακές στιγμές μαζί με τα δύο τους παιδιά. Το ζευγάρι κάνει διάλλειμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και περνά στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης σε ένα πολυτελές γιοτ. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες με την ίδια και τα παιδιά τους, ενώ δύο έβαλε στα social media και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Νίκα είναι χαρούμενη και περήφανη για την αδελφή της, Νταίζη και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Η Νταίζη Νίκα, όπως φαίνεται, διαπρέπει στην επαγγελματική της ζωή καθώς σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στο Μαϊάμι όπου θα εργαστεί για την Amazon.