Η Δανάη Μπάρκα για τον σύντροφό της: Με κάνει να γελάω πολύ, μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης παραμένουν μαζί και όπως φαίνεται η σχέση τους βρίσκεται στο καλύτερο σημείο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι της Κυριακής (29-03-2026) για την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha και μίλησε για τον σύντροφό της και τα στοιχεία του, που την κέρδισαν.

Όπως είπε η Δανάη Μπάρκα, ο Φάνης Μπότσης είναι ένας άνθρωπος αυθεντικός και προσαρμοστικός. «Είμαι καλά! Αλλιώς δεν θα μπορούσα να δημοσιοποιήσω κάτι, για το οποίο έχω αμφιβολίες ή δεν νιώθω 100% καλά. Αλλά εκτός από το ότι νιώθω καλά, νομίζω ότι όσο μεγαλώνω, αρχίζω και σκέφτομαι περισσότερο να κάνω αυτό που θέλω και όχι αυτό που πρέπει», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε στη συνέχεια: «Πιο παλιά μπορεί να ήθελα κι άλλες στιγμές να ανεβάσω κάτι, όχι μόνο για την προσωπική μου ζωή, αλλά γενικά, και να έλεγα όχι, γιατί θα πουν, θα σχολιάσουν κλπ… Όσο μεγαλώνω θέλω να αποτινάσσω από πάνω μου τα πρέπει και να κάνω αυτό που νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή, ότι με οδηγεί η σκέψη μου, η καρδιά μου και η ανεμελιά μου. Οπότε, ναι, νιώθω πιο χαλαρή».

Σε ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για το τι την κέρδισε στον σύντροφό της, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα, το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις. Με κάνει πολύ να γελάω!».

Την ύπαρξη του νέου έρωτα της Δανάης Μπάρκα αποκάλυψε πρώτος, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις, ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις της Δανάης Μπάρκα στο «Happy Day», μέσα από τις οποίες επιβεβαίωσε τη σχέση της: «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει» είχε πει μεταξύ άλλων τον Νοέμβριο του 2025.