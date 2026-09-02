Η Δανάη Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της: «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και συνεχίζει να δέχεται ευχές, τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, προσπαθεί να δώσει μια «γεύση» από τα όσα περνούν τις τελευταίες μέρες από το μυαλό της. Αισθάνεται την ανάγκη για ανανέωση του προσωπικού της χώρου και σκέφτεται, όπως φαίνεται, από πού να ξεκινήσει.

Στο βίντεο η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται μέσα στο σπίτι της. Φαίνεται να έχει ξυπνήσει λίγη ώρα νωρίτερα. Είναι έγκυος και έχει, όπως φαίνεται «εύθραυστη» ψυχολογία το τελευταίο διάστημα. Οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της.

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Πίνοντας το ρόφημά της, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους πως τις τελευταίες δέκα ημέρες σκέφτεται διαρκώς να προχωρήσει σε αλλαγές στο σπίτι της. Και μάλιστα όχι σε μικρές διακοσμητικές παρεμβάσεις, αλλά σε πιο ουσιαστικές αλλαγές.

«Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δε ξέρω από πού ν’ αρχίσω», έγραψε με χιούμορ στο Instagram Story της.

Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα το βράδυ της Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου 2026, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή της, δημοσίευσε μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα στην αγκαλιά του συζύγου της, Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε πρόσφατα, στις 13 Ιουνίου 2026, στη Μεσσηνία.