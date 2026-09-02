Lifestyle

Ο Γιώργος Λιάγκας για βουτιές στη Βουλιαγμένη μετά το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα: «Σαν το σπίτι σου πουθενά» έγραψε

Στιγμές χαλάρωσης για τον παρουσιαστή, λίγο πριν επιστρέψει στα τηλεοπτικά του καθήκοντα
Γιώργος Λιάγκας
Γιώργος Λιάγκας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά επέλεξαν τη Γαλλική Ριβιέρα για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους. Ο παρουσιαστής και η ραδιοφωνική παραγωγός επέστρεψαν στην Αθήνα και πλέον ο δημοσιογράφος ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της πρωινής εκπομπής του στον ΑΝΤ1. Την πρώτη του μήνα, επέλεξε να επισκεφθεί παραλία στη Βουλιαγμένη και δημοσιοποίησε μια πανοραμική εικόνα, σε ανάρτησή του.

Στη φωτογραφία δεν φαίνεται ούτε η Μαρία Αντωνά, ούτε ο ίδιος. Ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε πως «Σαν το σπίτι σου πουθενά». Οι ελληνικές θάλασσες «αποζημιώνουν» και με το παραπάνω όλους εκείνους που τις επιλέγουν. Στη συγκεκριμένη παραλία τον έχουν εντοπίσει επανειλημμένα οι φωτογράφοι με τη σύντροφό του.

Ο ίδιος μοιράζεται συχνά βίντεο στα social media, ακόμη και με βροχερό καιρό ή χαμηλές θερμοκρασίες, προτρέποντας τους ακολούθους του να δοκιμάσουν το μπάνιο στη σχεδόν άδεια παραλία της Βουλιαγμένης.

Σημειώνεται πως η Ακτή Βουλιαγμένης θεωρείται μία από τις καλύτερες, καθαρότερες και πιο οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία και προσφέρει μια αίσθηση ελληνικού νησιού πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

liagas anartisi

Το ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα ήρθε ως επιστέγασμα ενός γεμάτου καλοκαιριού για το ζευγάρι, το οποίο περιελάμβανε εξορμήσεις σε ελληνικά νησιά, όπως η Τήνος και η Μύκονος, αλλά και προορισμούς του εξωτερικού.

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