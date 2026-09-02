Η Ευρυδίκη παραμένει σε άκρως καλοκαιρινό mood και στέλνει μήνυμα με εικόνες: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα»

Η Ευρυδίκη αποφάσισε να μοιραστεί στιγμές από το φετινό καλοκαίρι της, την πρώτη μέρα του φθινοπώρου, με ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Η τραγουδίστρια πλαισίωσε τις εικόνες που δημοσιοποίησε, με λέξεις που έδειχναν να αντικατοπτρίζουν τη διάθεσή της.

Η Ευρυδίκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους καλοκαιρινά στιγμιότυπα, δείχνοντας ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να αποχωριστεί τη χαλαρή διάθεση των διακοπών. Συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα πολύ χαρακτηριστικό τετράστιχο.

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«Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι…» έγραψε.



«Καλό μήνα! Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι» καταλήγει η τραγουδίστρια. Η ανάρτησή της απέσπασε αμέσως πολλά likes και σχόλια από θαυμαστές που συμφώνησαν μαζί της, δηλώνοντας πως κι εκείνοι αρνούνται να αποδεχτούν το τέλος του καλοκαιριού.

Προ ημερών η Ευρυδίκη γιόρτασε την επέτειο γάμου με τον σύζυγό της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία. Ο Μπομπ Κατσιώνης τράβηξε τα βλέμματα, καθώς της αφιέρωσε ένα άκρως χιουμοριστικό τραγούδι με στίχους που αστειεύονταν ότι η Ευρυδίκη «πήγε στη Σαντορίνη με τον Μαραντίνη».