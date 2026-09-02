Mad Clip: 5 χρόνια από τον θάνατό του – «Μας λείπεις» το μήνυμα της Ζόζεφιν από το σημείο του δυστυχήματος

Συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από τον θάνατο του Mad Clip σε τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη και το βράδυ της Τρίτης (01-09-2026), πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο της τραγωδίας, τιμώντας τη μνήμη του καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους και η Ζόζεφιν που δεν ξέχασε τον φίλο και συνεργάτη της.

Η Ζόζεφιν, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνα από τη συγκέντρωση. Η τραγουδίστρια και ο Mad Clip είχαν γνωρίσει τεράστια επιτυχία μέσα από το «Fimi», ένα από τα τραγούδια που σημάδεψαν εκείνη την περίοδο την ελληνική trap σκηνή.

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«Πέρασαν τα χρόνια, αλλά η “φήμη” σου δεν θα σβήσει ποτέ. Κοίτα πόσος κόσμος είναι ακόμα εδώ για σένα Peter. Μας λείπεις», έγραψε η Ζόζεφιν στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας τα λόγια της με tag στον λογαριασμό του Mad Clip.

Ο θάνατος του Mad Clip το 2021 προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης. Φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής τον αποχαιρέτησαν τότε δημόσια, ενώ θαυμαστές του βρέθηκαν από τις πρώτες ώρες στο σημείο του δυστυχήματος. Όπως και το βράδυ της Τρίτης, πέντε χρόνια μετά το δυστύχημα.

Το 2021, το όχημα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα αρχικά σε κολώνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τέτοια ώστε ο Mad Clip εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Ο 34χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.