Lifestyle

Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύντροφό της – Η τρυφερή ανάρτηση

Το ζευγάρι συχνά μοιράζεται κοινές τους στιγμές στα social media ενώ η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της Δανάης Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Δανάη Μπάρκα το τελευταίο διάστημα, η οποία δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή στα social media.

Τους τελευταίους μήνες η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, είναι σε σχέση με έναν γοητευτικό επιχειρηματία με τον οποίο κάνουν συνεχώς ταξίδια και εκδρομές, ζώντας «στο φουλ» τον έρωτά τους.

Παρόλο που το πρώτο διάστημα της σχέσης τους, η Δανάη Μπάρκα απέφευγε να δημοσιεύσει το οτιδήποτε για τη σχέση τους, πλέον οι δυο τους έχουν σταματήσει να κρύβονται.

Το ζευγάρι συχνά μοιράζεται κοινές τους στιγμές στα social media ενώ η ευτυχία είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο της Δανάης Μπάρκα.

Σήμερα (09.02.2026), ο αγαπημένος της δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από μια έξοδό τους σε ένα καφέ με τους δυο τους να ποζάρουν δίπλα δίπλα χαμογελαστοί.

Δανάη Μπάρκα

«Είμαι υπερ του να γιορτάζουμε τον έρωτα. Έχω Άγιο Βαλεντίνο καθημερινά» είχε δηλώσει πρόσφατα η Δανάη Μπάρκα με αφορμή την επικείμενη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
99
74
72
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Bad Bunny χάρισε το Grammy του σε μικρό αγόρι στη σκηνή του Super Bowl – Η στιγμή που έγινε viral
Πολλοί τηλεθεατές και χρήστες των social media θεώρησαν ότι πρόκειται για τον 5χρονο Λίαμ από τη Μινεάπολη του οποίου η κράτηση από την ICE είχε γίνει viral, ωστόσο ο πρωταγωνιστής ήταν ο μικρός ηθοποιός Λίνκολν Φοξ
Ο Bad Bunny με τον μικρό ηθοποιό Λίνκολν Φοξ
Newsit logo
Newsit logo