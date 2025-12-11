Η Δανάη Μπάρκα ταξίδεψε στη στολισμένη Στοκχόλμη 2 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα

Η Δανάη Μπάρκα λατρεύει να ταξιδεύει και αυτό το διάστημα που έχει ελεύθερο χρόνο, καθώς απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, πηγαίνει πολύ συχνά σε όμορφες πόλεις της Ευρώπης.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός που τον περασμένο Νοέμβριο βρέθηκε στη Μαδρίτη, αυτή τη φορά αποφάσισε να πάει πιο βόρεια και γιορτινά και επέλεξε 2 εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα να επισκεφθεί την «παγωμένη» Σουηδία. Η Δανάη Μπάρκα την Πέμπτη (11.12.2025) δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από την Στοκχόλμη στο Instagram.

Μάλιστα, από την ανάρτησή της φαίνεται ότι η πόλη έχει φορέσει τα «γιορτινά» της και υπάρχουν όμορφα διακοσμητικά και φωτάκια παντού που βάζουν τους επισκέπτες για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων.

«Ημέρα πρώτη στη “Βενετία του Βορρά”. Σας στέλνω ένα φιλί και στείλτε μια ζεστή αγκαλιά από τον ήλιο μας γιατί με βλέπω να γυρνάω σταλακτίτης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα.

Μάλιστα, κάτω από την ανάρτησή της οι followers της έστειλαν όμορφα μηνύματα και ευχές για «καλό ταξίδι». Ανάμεσά στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου, η οποία έγραψε: «Κούκλα και εσύ και η Στοκχόλμη!».

«Εγώ το οφείλω στη μαμά μου, η Στοκχόλμη δεν ξέρω», της ήταν η απάντηση η Δανάη Μπάρκα και η γνωστή ηθοποιός έστειλε στην κόρη της ένα emoji με έξω τη γλώσσα και μία κόκκινη καρδιά.