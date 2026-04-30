Μαίρη Βυτινάρος: Είδα το δημοσίευμα για τον Φίλιππο Τσαγκρίδη αλλά είμαστε φίλοι, δεν είμαι ερωτευμένη

Η Μαίρη Βυτινάρος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και σχολίασε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν σε σχέση με τον επιχειρηματία Φίλιππο Τσαγκρίδη. Το μοντέλο διευκρίνισε πως η φημολογία που αναπτύχθηκε δεν έχει την παραμικρή δόση αλήθειας.

Η Μαίρη Βυτινάρος ξεκαθάρισε πως αυτό το διάστημα δεν είναι ερωτευμένη. Παραδέχτηκε πως είναι φίλη με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, αλλά όπως είπε, δεν υπάρχει περισσότερο ανάμεσά τους. Ξεκαθάρισε πως η κοινή παρουσία τους σε καλέσματα δεν σχετίζεται με ερωτική σχέση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι ερωτευμένη, αλήθεια. Είδα το δημοσίευμα για τον Φίλιππο Τσαγκρίδη, αλλά είμαστε φίλοι. Ήμασταν σε δύο καλέσματα μαζί με μεγάλη παρέα, οπότε δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η ιστορία. Φήμες».

Υπενθυμίζεται πως η Ελληνοαυστραλή καλλονή και μοντέλο, έγινε ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «GNTM 5» ως model instructor.

Η Μαίρη Βυτινάρος φιλοδοξεί, όπως έχει αναφέρει, να ασχοληθεί με την ελληνική τηλεόραση. «Άκουσα πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς, που είναι πολύ, γιατί είμαι και πολύ ψηλή. Να χάσω, να χάσω. Με έπαιρνε το πρακτορείο μου κάθε μέρα και με ρωτούσε τι έφαγα, τι έκανα για προπόνηση, γιατί δεν πήγα στο γυμναστήριο για οκτώ ώρες. Μου είπαν να κάνω οτιδήποτε χρειαστεί για να χάσω τρεις πόντους από τους γοφούς» είχε πει παλαιότερα για τις δυσκολίες στην καριέρα της.