Ο Αλ Πατσίνο ξεσάλωσε στο πάρτι για τα 86α γενέθλιά του

Πάρτι για τα γενέθλιά του διοργάνωσε ο Αλ Πατσίνο, γιορτάζοντας με φίλους και αγαπημένα του πρόσωπα τα 86 του χρόνια.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Αλ Πατσίνο εμφανίζεται με σακάκι, μπλούζα σε μαύρη απόχρωση και γυαλιά ηλίου να χορεύει.

Al Pacino having the time of his life at his 86th birthday party. pic.twitter.com/ufa3asP69o — cinesthetic. (@TheCinesthetic) April 30, 2026

Σε άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το τον λογαριασμό CinemaChico στο Instagram, τον βλέπουμε να κρατά μικρόφωνο και να χορεύει και στη συνέχεια σβήνει τα κεράκια μίας μεγάλης τούρτας, η οποία ήταν διακοσμημένη με μια παιδική του φωτογραφία.

Κι ενώ οι καλεσμένοι απαθανάτιζαν το στιγμιότυπο μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα, ο ίδιος απολάμβανε τη στιγμή χορεύοντας και τραγουδώντας σαν μικρό παιδί.