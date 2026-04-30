Η Βίκυ Καγιά για τις φήμες χωρισμού από τον Ηλία Κρασσά: Δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο, το πήρα πιο σοβαρά

Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς είναι παντρεμένοι εδώ και 12 χρόνια. Έχουν δύο παιδιά και βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση και στο γάμο τους, οι οποίες ξεκίνησαν κυρίως λόγω αναφορών για χωριστές διακοπές το Πάσχα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, όπως ανέφερε σε νέες δηλώσεις της η παρουσιάστρια.

Οι ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών εντόπισαν την Βίκυ Καγιά σε ένα ξεχωριστό fashion event με την υπογραφή του οίκου Jimmy Choo, σε γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας. Στο περιθώριο η ίδια έκανε δηλώσεις, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

«Είμαι μια χαρά χωρίς την τηλεόραση. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι ακούγεται υπεροπτικό, απλά βρίσκω πάλι τον οικογενειακό μου προγραμματισμό, το πλάνο μου. Ξέρεις, το πλάνο της ζωής μου, πότε μπορώ, αν μπορώ και πόσο μπορώ. Μου έχει κάνει πολύ καλό, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 30 πόσα χρόνια δεν ξέρω, πήγαινα non-stop.

Μακάρι να είναι η Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM, γιατί η Μπέττυ είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα πάντα. Της εύχομαι καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά. Είναι το project με το οποίο ξεκίνησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Φυσικά και της ταιριάζει. Εννοείται» ανέφερε αρχικά όσον αφορά στο GNTM.

Όσον αφορά στις ψευδείς φήμες περί χωρισμού από τον Ηλία Κρασσά, η Βίκυ Καγιά τόνισε κατηγορηματικά: «Το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο να γράφονται για οικογένειες πράγματα, τα οποία… υπάρχουν παιδιά, και μεγαλύτερα, που διαβάζουν. Και το βρίσκω λίγο ανεπίτρεπτο, έτσι out of the blue, στα ξαφνικά, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Και χωρίς να διασταυρώνεις την πληροφορία σου να γράφεις κάτι τέτοιο, το οποίο για μια οικογένεια είναι βαρύ. Οι δικές μου οι φήμες για τον γάμο δεν είναι το πιο σημαντικό του κόσμου, αλλά για μας είναι.

Μα βέβαια είχαμε το άγχος, τους το είπαμε, ότι έχει γραφτεί αυτό και δεν ισχύει. Βέβαια. Γενικά εγώ τα διαχειρίζομαι όλα με χιούμορ και με γέλιο. Αυτή τη φορά, λίγο… δεν το διαχειρίστηκα με γέλιο, γιατί τα παιδιά μου πια έχουν μεγαλώσει».

«Τότε ήταν λίγο πιο μωρούλια, μπορεί και να το πήρα και λίγο αλόγιστα. Τώρα κάπως το πήρα λίγο πιο σοβαρά. Αλλά τελείωσε, έληξε, είναι όλα καλά» είπε καταληκτικά η Βίκυ Καγιά.