Η Δήμητρα Αλεξανδράκη έξαλλη με την οχλαγωγία σε εκκλησία – «Είμαι αμαρτωλή αλλά δεν είμαι ασέβαστη»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε τα όσα έζησε κατά την περιφορά του Επιταφίου στη Μονή Πεντέλης, όπου πήγε με τον σύντροφό της. Θέλησε να εκφράσει την έντονη ενόχλησή της για την οχλαγωγία, η οποία δεν της επέτρεπε, να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Προέτρεψε όσους θέλουν να πουν τα νέα τους αντί να παρακολουθήσουν το Μυστήριο, να πάνε σε κάποιο καφενείο αντί να φτάσουν σε μια εκκλησία.

Όπως περιέγραψε μέσα από το Instagram story που έκανε το Μεγάλο Σάββατο: «Χθες πήγα έκανα Επιτάφιο στην Μονή Πεντέλης. Μου είπε το αγόρι μου να πάμε εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι. Φαντάστηκα θα είναι ήσυχα. Αυτό που είδα, έχω πολλά χρόνια να το δω εγώ σε εκκλησία και συγκεκριμένα στις εκκλησίες που πηγαίνω δεν ακούς τίποτα πέρα από τα λόγια του παπά. Ήρθαν εκεί οι περισσότεροι να πουν τα νέα τους.

Ανεξέλεγκτα πιτσιρίκια, drone να πετάνε από πάνω. Μια οχλαγωγία και δεν μπορούσες να ακούσεις τη Λειτουργία. Κρίμα, απλά λυπάμαι. Εγώ πρώτη είμαι αμαρτωλή, αλλά δεν είμαι ασέβαστη. Αν θέλετε να πείτε τα νέα σας, πηγαίνετε στο καφενείο και όχι στην εκκλησία».

Πάνω στο βίντεο που δημοσίευσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, έγραψε: «Ο σεβασμός δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Στην εκκλησία δεν πηγαίνουμε για να συναντηθούμε κοινωνικά, αλλά για να ηρεμήσει η ψυχή μας και να ακούσουμε τη θεία λειτουργία και τον λόγο του Θεού. Λίγος σεβασμός στον χώρο, στη στιγμή και στους ανθρώπους γύρω μας κάνει μεγάλη διαφορά.

Οι συζητήσεις και η φασαρία στερούν από όλους τη δυνατότητα να προσευχηθούν και να συμμετέχουν ουσιαστικά. Αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε τη σιωπή και την ιερότητα του χώρου, καλύτερα να μείνουμε έξω. Ας θυμόμαστε γιατί βρισκόμαστε εκεί».