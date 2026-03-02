Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το τροχαίο στα 16 της: «Βγήκε ο χάρος και με πήρε παγανιά, δεν φορούσα κράνος»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για το τροχαίο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι της, στα 16 της χρόνια. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο κανάλι της στο YouTube, θυμήθηκε εκείνη τη μέρα και τα όσα έζησε, στην Αθήνα. Παραδέχτηκε πως δεν φορούσε κράνος, αλλά επέρριψε όλη την ευθύνη για τη σύγκρουση, σε γυναίκα οδηγό που έκανε παράνομα αναστροφή, όπως είπε.

«Είχα ένα τροχαίο στα 16 μου, οδηγούσα μηχανάκι. Είχα ένα αστράκι, εξατμισούλες, αυτά, πένα όλα. Τα είχα καψούρα τα μηχανάκια, δεν μεγάλωνα σαν κορίτσι. Αυτό -αν θέλεις- ήταν η άμυνά μου προς τα έξω. Είχα πάει να κάνω μια δουλειά του πατέρα μου, που είχε ένα γραφείο στην Αθήνα» περιγράφει η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

«Πήγαινα στη Θηβών. Μετά τον Άγιο Αντώνιο υπήρχε μια μάντρα με αυτοκίνητα πολύ γνωστή. Κι ενώ πηγαίνω κανονικά στον δρόμο μου, βγαίνει η γυναίκα του μαντρά και κάνει αναστροφή και με πήρε. Βγήκε ο χάρος και με πήρε παγανιά. Σερνόταν το μηχανάκι αφού με χτυπάει πάνω στο πόδι μου. Έχω ακόμα τα σημάδια από τότε και έναν χαλασμένο αστράγαλο. Κόπηκαν μέσα τα νεύρα όλα, κάκωση μαλακών μορίων, οι γιατροί έπαθαν σοκ που δεν έσπασε ο αστράγαλος».

«Το ασθενοφόρο είχε αργήσει 2,5 ώρες και είχε κατέβει όλο το αίμα, ο αστράγαλός μου είχε γίνει τεράστιος. Ήταν σοκαριστικό το θέαμα. Είχα κάνει το λάθος και δεν φόραγα κράνος. Αυτό είναι απαγορευτικό. Πλήρωσα κανονικά το πρόστιμό μου. Μάλιστα, είχα και εγώ δικαστήριο. Βγήκε η άλλη με πήρε παραμάζωμα και έφταιγα εγώ. Εκεί υπήρχε μια τεράστια τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΗ. Σύρθηκα μέχρι εκεί και σταμάτησα από εκεί σε χιλιοστά.

Θυμάμαι κόσμος να έρχεται από πάνω μου και να φωνάζει “το σκότωσες το παιδί”. Ήρθε η αστυνομία για το αλκοτέστ και η άλλη είπε χαριτολογώντας “χαχα, να είχαμε πιει καμία μπυρίτσα”, μεσημεράκι ήταν και θα βρίσκαμε τον μπελά μας. Ήμουν κάτω και έλεγε “μα καλά κορίτσι μου, γιατί δεν έκοψες;”, ενώ πήγαινα πορεία ευθεία και βγήκε η άλλη και έκανε αναστροφή από το αντίθετο ρεύμα.

Επειδή δεν φορούσα κράνος, μου είπαν “θα σου φέρουμε ένα κράνος”, αλλά για να τη βγάλει λάδι αυτή. Θυμάμαι ότι είχε έρθει η μαμά μου και είχε υπογράψει ότι δεν ζητάμε τίποτα από εκείνη».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη γλίτωσε ελαφρά τραυματισμένη αλλά δεν ξέχασε ποτέ το τροχαίο ατύχημα. Ορισμένα σημάδια έχουν παραμείνει στο σώμα της και της θυμίζουν την δυσάρεστη περιπέτεια.