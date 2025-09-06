Lifestyle

Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος περνούν όμορφες στιγμές με την 18 μηνών κόρη τους στη Σκιάθο

Η Σκιάθος, τόπος καταγωγής του Γιώργου Αγγελόπουλου, αποτελεί για την οικογένεια έναν καλοκαιρινό παράδεισο
Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος
Η Δήμητρα Βαμβακούση και ο Γιώργος Αγγελόπουλος / NDP Photo

Το καλοκαίρι συνεχίζεται με ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές για τη Δήμητρα Βαμβακούση και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του στη μαγευτική Σκιάθο μαζί με την κορούλα του.

Η Σκιάθος, τόπος καταγωγής του Γιώργου Αγγελόπουλου, αποτελεί για την οικογένεια έναν καλοκαιρινό παράδεισο, γεμάτο όμορφες αναμνήσεις και χαλαρές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι, έχει επιλέξει τους περισσότερους μήνες του χρόνου να μείνει εκεί, καθώς προτιμά τους ρυθμούς που έχουν εκεί, για να μπορούν να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο και στην κόρη τους.

Σε μία νέα ανάρτηση που έκανε η Δήμητρα Βαμβακούση το Σάββατο (06.09.2025), μοιράστηκε εικόνες με βουτιές, βόλτες στη φύση και ατελείωτο παιχνίδι στην παραλία.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dimitra Vamvakousi Angelopoulou (@dimitravmk)

 

Στις εικόνες, μητέρα και κόρη περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί, κάνοντας πράγματα που αγαπούν.

