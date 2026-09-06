Η Δώρα Χρυσικού για την ΑΙ φωτογραφία της που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο: Με ρωτάνε όλοι τι συμβαίνει και αν είμαι καλά στην υγεία μου

Η Δώρα Χρυσικού έπεσε θύμα επιτήδειων στο διαδίκτυο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μία ψεύτικη φωτογραφία της, που την εμφανίζει να υποβάλλεται ξανά σε θεραπεία κατά του καρκίνου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε την Κυριακή (06.09.2026) στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» και την Αναστασία Γιάμαλη και αναφέρθηκε στο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι πλέον είναι καλά στην υγεία της και πώς η κατασκευασμένη, μέσω ΑΙ φωτογραφία είναι αγριευτικό και τραυματικό θέαμα. Παράλληλα, η Δώρα Χρυσικού σημείωσε ότι γνωστοί και φίλοι επικοινώνησαν μαζί της για να μάθουν τι συμβαίνει.

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«Με ειδοποίησε το πρωί μια διαδικτυακή φίλη και μπήκα και αντίκρισα αυτό το θέαμα, το οποίο ήταν με έναν βαρύ υποτίτλο λέγοντας εμμέσως πλην σαφέστατα ότι υπόκειμαι σε δεύτερη θεραπεία και μάλιστα ότι υπάρχουν και δηλώσεις της οικογένειάς μου.

Πραγματικά δεν ξέρω από που να το πιάσω και να το αφήσω. Ως ένας άνθρωπος που έχω περάσει καρκίνο, έχω υπάρξει πολύ ειλικρινής και πολύ διαυγής σε όλη τη διαδικασία αυτή. Έχω κλείσει πενταετία. Προς το παρόν είμαι καλά. Είναι αρκετά αγριευτικό και τραυματικό να βλέπω ένα τέτοιο πράγμα», δήλωσε η Δώρα Χρυσικού.

«Πραγματικά δεν ξέρω τι αν υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτά, αν είναι bot. Έχω κι άλλες φορές όσοι άνθρωποι εκτιθέμεθα, εκτιθέμεθα στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες επιθέσεις κακοήθεις δηλαδή έχω. Έχω ακούσει πολλαπλώς ύβρεις και ψευδή πράγματα για την προσωπικότητά μου», σημείωσε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

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«Αυτό είναι κάτι που ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία δεν μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί άνθρωποι να έχουνε χρησιμοποιήσει κάτι τόσο λυπηρό, ειδικά για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα που κόντεψα να χάσω τη ζωή μου. Και δεν καταλαβαίνω και επίσης πού αποσκοπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι θέλει ακριβώς να κάνει; Είναι ένα πράγμα κακοφτιαγμένο. Είναι ένα πράγμα που είναι. Είναι ξεκάθαρα ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι», πρόσθεσε η Δώρα Χρυσικού.

«Από το πρωί απαντάω σε ανθρώπους του εξωτερικού, φίλους μου, οι οποίοι βλέπουν την εικόνα και δεν μπορούν να μεταφράσουν το άρθρο και με ρωτάνε όλοι τι συμβαίνει και αν είμαι καλά στην υγεία μου», σημείωσε στη συνέχεια στην Αναστασία Γιάμαλη.

«Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι αυτό δημιουργεί και ένα κακό προηγούμενο, διότι εγώ μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους που προσπαθώ να ενδυναμώσω, οι οποίοι περνάνε αυτό το πράγμα και οι ίδιοι διαβάζοντας κάτι τέτοιο πλήττονται και οι ίδιοι. Αυτό θέλω να πω», κατέληξε η Δώρα Χρυσικού.