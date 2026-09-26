Διονύσης Μπουγάς: Ο γιος του Τάσου Μπουγά εξομολογείται – «Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους»

Ο Διονύσης Μπουγάς παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN, οι οποίες μεταδόθηκαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και τους λόγους που τον έκαναν να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Τάσος Μπουγάς, εκτός από πατέρας του, είναι και ένας από τους καλύτερους φίλους του. Ένα στήριγμα διαχρονικό για τον ίδιο.

Μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών, ο Διονύσης Μπουγάς ζούσε μαζί με τους δύο γονείς του στη Χαλκίδα. Μετά τον χωρισμό των γονιών του, η μητέρα του παρέμεινε στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος ακολούθησε τον πατέρα του. Ο Τάσος Μπουγάς εκείνη την περίοδο βρέθηκε στη Γερμανία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και ο γιος του, έζησε από κοντά την πορεία και τις δυσκολίες του.

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«Τον πατέρα μου τον φωνάζω Daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε αρχικά ο Διονύσης Μπουγάς.

Στη συνέχεια πρόθεσε: «Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε “α, αυτή είναι η κόρη της τάδε”, τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά. Μεγάλωσα και δούλεψα μέσα στα μπουζούκια».

Ο Διονύσης Μπουγάς είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την επιστήμη της ψυχολογίας με τις τέχνες, όπως το θέατρο. Πραγματοποίησε μετεκπαίδευση στη Νέα Υόρκη, όπου εξειδικεύτηκε στις δυναμικές ομάδων ψυχαναλυτικού τύπου, μια εμπειρία που ο ίδιος έχει περιγράψει ως σημείο καμπής για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη.

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι πριν από περίπου επτά χρόνια χώρισε από τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του: «Η κόρη μου τώρα είναι 11 χρονών, με τη μητέρα της έχουμε χωρίσει εδώ και 7 χρόνια. Όταν χώρισαν οι γονείς μου ήμουν 2,5 ετών και τότε μετακόμισα μαζί με τον πατέρα μου στη Γερμανία. Γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα όταν ήμουν έξι ετών».

Ο Διονύσης Μπουγάς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Αυτό είναι!», το οποίο λειτουργεί ως ένας «χάρτης» αυτογνωσίας μέσα από προσωπικά βιωματικά παραδείγματα.