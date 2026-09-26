Στάθης Μαντζώρος: Η δημόσια έκκληση της συζύγου του για τις θεραπείες αποκατάστασης

Ευχάριστη εξέλιξη για τον ηθοποιό. Μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso» η σύζυγος του ηθοποιού, Αντωνία Καλαντζή, έκανε δημόσια έκκληση για τον Στάθη Μαντζώρο που συνεχίζει να δίνει τη δική του σκληρή μάχη, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

«Ο Στάθης Μαντζώρος είναι λίγο καλύτερα, αλλά όχι για να πετάμε και τη σκούφια μας. Ευτυχώς, όμως, υπάρχει μια μικρή εξέλιξη, που μας κάνει αισιόδοξους. Μπορεί πια και μας αναγνωρίζει», ανέφερε η Αντωνία Καλαντζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυρία Καλατζή, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι σας λένε οι γιατροί;

«Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί το έκαναν! Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι. Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργήσει σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε… Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται».

Τι πρέπει να γίνει για να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα».

Μεγάλο ποσό… Τι σκοπεύετε να κάνετε;

«Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο… Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης. Εγώ δεν γνώριζα τις τιμές, έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος, τι θα γίνει; Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω εδώ πέρα μόνη μου πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο καθόλου, μένω στο ενοίκιο. Δουλεύω σχεδόν όλη μέρα. Εμένα μου δίνουν δύναμη τα παιδιά μου».

Οι συνάδελφοι του συζύγου σας σάς έχουν βοηθήσει;

«Ναι, και μας έχουν συμπαρασταθεί αρκετοί. Και ευχαριστώ και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε. Είναι πολύ δίπλα μας από την αρχή. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί στον αριθμό λογαριασμού GR 1801720550005055116562372, είναι στο όνομά μου, Αντωνία Καλατζή. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύπλευρη στήριξή τους».

Ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο που τον αγαπά και τον θαυμάζει.

«Διατηρούμε την πίστη μας πως με την κατάλληλη εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης θα πετύχουμε τη μέγιστη βελτίωση. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων που σας έχουμε δίπλα μας! Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον όλων και τους ευχαριστώ από καρδιάς».