Τάσος Τρύφωνος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του

Ο Τάσος Τρύφωνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και μίλησε για την πολυσυζητημένη συνέντευξη που είχε πάρει από τον αείμνηστο καλλιτέχνη. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να βγάλει από μέσα του πράγματα. Να ακουστεί η δική του αλήθεια. Θυμήθηκε τη συνάντησή τους, πριν συζητήσουν μπροστά στην κάμερα και τη στιγμή που ο τραγουδιστής συγκινήθηκε, όταν έδειξε το σημείο που είχε θάψει την αγαπημένη του Αρίθα.

Σε εκείνη τη συνάντηση πάντως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ευδιάθετος. Ο Τάσος Τρύφωνος τον είχε ρωτήσει αν επιθυμεί, όταν επισκέπτεται την Ελλάδα από την Κύπρο να του τηλεφωνεί και να τα λένε από κοντά. Η απάντηση του καλλιτέχνη, έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του. Του απάντησε καταφατικά και του είπε πως είναι και αισθάνεται μόνος του.

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Όπως είπε ο παρουσιαστής για το παρασκήνιο εκείνης της συνέντευξης: «Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο… Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν, να κάνουμε τη συνέντευξη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο… Και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα”. Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος, έκανε πλάκα, μας είχε βάλει μουσική.

Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στυλ του «Τετ α Τετ», το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια;», είπε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

Ο Τάσος Τρύφωνος είπε στη συνέχεια: «Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Εκπομπές, κανάλια, από Ελλάδα, Κύπρο κλπ… Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Σκεφτόμουν ότι πριν δύο μήνες ήμουν στο σπίτι του… Ήταν απίστευτο το όλο σκηνικό. Ήθελε πολύ να γίνει αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια».

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Σε άλλο σημείο, ο Τάσος Τρύφωνος ανέφερε: «Με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του, ήταν πολύ συγκινημένος. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Ελλάδα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, να με παίρνεις, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό».

Ο Τρύφωνος αποκάλυψε την επιθυμία του τραγουδιστή για το πώς ήθελε να τον θυμάται ο κόσμος: «Ο κόσμος θέλω να κρατήσει από εμένα την απλότητα», του είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης.