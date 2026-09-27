Η Dua Lipa «τα έσπασε» σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο – Δείτε βίντεο

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας ποπ μουσικής, η Dua Lipa, βρέθηκε χθες το βράδυ (26.09.2026) σε γάμο που πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά της, το Κόσοβο, προσελκύοντας την προσοχή των παρευρισκομένων και των καλεσμένων.

Η παγκοσμίου φήμης Αλβανίδα τραγουδίστρια, Dua Lipa, συμμετείχε σε οικογενειακό γλέντι στην Πριστίνα στο Κόσοβο, όπου γιόρτασε με την οικογένεια και τους καλεσμένους της. Στο πάρτι του γάμου, παρών ήταν και ο διάσημος Αλβανός τραγουδιστής, Ramadan Krasniqi – Dani, ο οποίος μοιράστηκε μια ξεχωριστή στιγμή στα social media.

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Το αλβανικό μέσο, Reportori.net εξασφάλισε πλάνα από το εσωτερικό του γάμου, στα οποία η Dua Lipa φαίνεται να «τα σπάει», χορεύοντας στους ρυθμούς της παραδοσιακής αλβανικής γαμήλιας μουσικής.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που το έθνος μας έχει την Dua Lipa μας! Ζήτω το αστέρι, είθε οι επιτυχίες σου να μην σταματήσουν ποτέ!» έγραψε ο Dani στην ανάρτησή του.

Η Ντούα Λίπα βρέθηκε στο Κόσοβο πριν από περίπου 2 μήνες – στα τέλη Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου 2026 – όταν ήταν παρούσα στο φεστιβάλ «Sunny Hill», που διοργάνωσαν η ίδια και ο πατέρας της Ντουκάτζιν Λίπα.

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Σήμερα (27.09.2026) η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι ο γάμος ήταν του ξαδέρφου της. Η ίδια δημοσίευσε βίντεο από το γλέντι, στα οποία φαίνεται χαμογελαστή να χορεύσει παραδοσιακά.

Και η αδερφή της Ντούα Λίπα, η Ρίνα Λίπα, μοιράστηκε δύο στιγμιότυπα από τον γάμο, με ένα βίντεο καιμία φωτογραφία από το ζευγάρι.

Η 31χρονη Dua Lipa γεννήθηκε στο Λονδίνο της Αγγλίας. Είναι το πρώτο παιδί που απέκτησαν οι γονείς της, Anesa και Dukagjin Lipa οι οποίοι μετανάστευσαν στην Βρετανία από την Πρίστινα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (σημερινό Κοσόβο).

Η οικογένεια μετακόμισε με την οικογένειά της στην Πρίστινα, αφού το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008 ενώ η Ντούα Λίπα σε ηλικία 15 ετών επέστρεψε στην Βρετανία και έμεινε με έναν οικογενειακό της φίλο.