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Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης στη Σερβία χωρίς τα παιδιά τους: «Συμβαίνουν και αυτά πού και πού»

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο
Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης
Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα πραγματοποίησαν μια απόδραση για δύο στη Σερβία. Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Βελιγράδι χωρίς τις δίδυμες κόρες του, προκειμένου να πάρουν μια μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Κατά την πρώτη τους έξοδο για φαγητό στην πόλη, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media μια δυσάρεστη πολιτισμική έκπληξη που έζησε με τον Σάκη Τανιμανίδη την εκνευρίσε. Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι το κάπνισμα επιτρέπεται κανονικά στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων στη Σερβία.

Στη συνέχεια όμως, το ζευγάρι συνέχισε τις διακοπές του, πραγματοποιώντας μάλιστα και ιδιαίτερα κομψές βραδινές εμφανίσεις στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram εικόνες, δίνοντας μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους. Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε με χιούμορ: «Σαββατόβραδο χωρίς παιδιά… συμβαίνουν και αυτά πού και πού!».

Το φετινό καλοκαίρι ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έκαναν δύο μεγάλες αποδράσεις μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, την Αριάνα και τη Φιλίππα. Συνδύασαν τις κλασικές ελληνικές θάλασσες με ένα πολύ ξεχωριστό και εναλλακτικό ταξίδι στο εξωτερικό.

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