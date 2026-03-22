Η εγκυμονούσα Ελεάνα Παπαϊωάννου δημοσίευσε στο Instagram βίντεο με το παστίτσιο που έφτιαξε κι έφαγε

Μητέρα για δεύτερη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η γνωστή τραγουδίστρια Ελεάνα Παπαϊωάννου καθώς είναι έγκυος ξανά από τον σύζυγό της, Δημήτρη Βεργίνη και το αποκάλυψε πρόσφατα δημοσίως.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε στο Instagram για την εγκυμοσύνη της. Συγκεκριμένα, θέλοντας να ακολουθήσει ένα trend στο TikTok μοιράστηκε με τους θαυμαστές της τι έφαγε κατά τη διάρκεια μίας μέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι αποκάλυψε ότι εκτός από αυγά, cottage, blueberries, αβοκάντο, και βρώμη έφτιαξε και ένα λαχταριστό παστίτσιο, το οποίο τίμησε και το ευχαριστήθηκε!

«Λοιπόν, μετά από άπειρα βίντεο που μου πετάει μπροστά μου το TikTok ασταμάτητα “What I eat in a day as a pregnant”, σαν εγκυούλα, ήρθε η ώρα να σας κάνω κι εγώ το δικό μου.

Λοιπόν, “What I eat in a day as a εγκυούλα”. Ευχαριστώ. It is called pastitsio, if you know και το έχω κάνει διαστημικά, είναι του ονείρου. Τα φιλιά μου», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η γνωστή τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

What I eat as a pregnant girl, εκτός από αυγά, cottage, blueberries, αβοκάντο, και βρώμη», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

View this post on Instagram A post shared by Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Το βίντεο ανέβηκε στο προφίλ της στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026) κι ενθουσίασε τους θαυμαστές του.

«Είναι κάποιες χαρές που απλά έρχονται…. εκεί που δεν τις περιμένεις…», είχε γράψει στη λεζάντα στην ανάρτησή της η Ελεάνα Παπαϊωάννου όταν έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της πριν από μερικές ημέρες.