Η Ειρήνη Σκλήβα ευχήθηκε δημοσίως για τα γενέθλια της κόρης με μία νοσταλγική φωτογραφία

Η Ειρήνη Σκλήβα είναι μία από τις ομορφότερες παρουσίες του modeling και δεν αναδείχτηκε τυχαία Μις Κόσμος το 1996. Παρόλο που έκανε μία σημαντική καριέρα εδώ και πολλά χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Αφήνοντας πίσω της πασαρέλες και defile, η Ειρήνη Σκλήβα μεγαλώνει με αγάπη τη μονάκριβη κόρη της, Μαριτίνα, η οποία πλέον είναι 23 ετών και η ομοιότητα ανάμεσά τους είναι εμφανής.

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Την Τετάρτη (29.07.2026) δημοσίευσε μία νοσταλγική φωτογραφία στο Instagram από την εποχή που η κόρη της ήταν μικρό κοριτσάκι. Ο λόγος ήταν σημαντικός, καθώς η Ειρήνη Σκλήβα με τον τρόπο αυτό αποφάσισε να ευχηθεί δημοσίως στη Μαριτίνα της για τα 23α της γενέθλια.

«Happy birthday αγαπάκι μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της η Ειρήνη Σκλήβα.

Σημειώνεται ότι Ειρήνη Σκλήβα άρχισε να ασχολείται με το modeling σε ηλικία 13 ετών.

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Στα 18 της χρόνια κέρδισε τον τίτλο της Μις Ελλάς στα εθνικά καλλιστεία και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, όπου κατέκτησε τον τίτλο της Μις Κόσμος 1996. Έπειτα ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα στον χώρο του modeling.

Επίσης, ήταν ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους που μετέφεραν την Ολυμπιακή Φλόγα το 2004.

Η Ειρήνη Σκλήβα από το 2002 μέχρι το 2017 ήταν παντρεμένη με τον Νίκο Χιδήρογλου, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Μαριτίνα, που γεννήθηκε το 2003.