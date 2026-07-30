Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύεται με τον Μιχάλη Τουρατζίδη τον Σεπτέμβριο

Οι «πρωταγωνιστές» αυτού του έρωτα δεν έχουν επιβεβαιώσει τα χαρμόσυνα νέα
Ιουλία Καλλιμάνη και Μιχάλης Τουρατζίδης
Η Ιουλία Καλλιμάνη και ο Μιχάλης Τουρατζίδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σχέδια γάμου κάνει η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία πρόκειται να ανταλλάξει όρκους αγάπης και αφοσίωσης με τον σύντροφό της, μουσικοσυνθέτη και μουσικό παραγωγό, Μιχάλη Τουρατζίδη.

Σύμφωνα με το tlife.gr, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο δημιουργός των επιτυχιών της παντρεύονται σύντομα και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Οι ψίθυροι περί γάμου ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη είχε μοιραστεί στο Instagram μία φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι. Παράλληλα, οι φήμες κορυφώθηκαν την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα από το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026) όταν τραγούδησε στο Ηράκλειο Κρήτης φορώντας το δαχτυλίδι της. Μάλιστα, λέγεται ότι μπορεί η Ιουλία Καλλιμάνη, που στις 15 Σεπτεμβρίου θα δώσει συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, να είναι ήδη παντρεμένη.

Το ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε τη σχέση του ούτε ότι πρόκειται να κάνει το μεγάλο αυτό βήμα. Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Τουρατζίδης υπογράφει την πρόσφατη επιτυχία της «Στα καλύτερα που έλκονται», ενώ η όμορφη τραγουδίστρια είχε μιλήσει στο παρελθόν για εκείνον με όμορφα λόγια.

«Ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, είναι ο άνθρωπός μου. Πίστεψε σε μένα παραπάνω απ’ ό,τι εγώ η ίδια. Με βοήθησε να μην έχω απωθημένα. Μου είπε “όταν σταματήσεις να έχεις απωθημένα, όταν σταματήσεις να λες ‘γιατί όχι εγώ;’, θα έρθει”. Και, πραγματικά, όπως μου τα είπε έγιναν. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάστηκε να πάω σε πνευματικό για να πάρω βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πήγα σε έναν παππούλη που μου σύστησε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά πήγα για να μου διαβάσει μια ευχή, και πλέον έχει γίνει ο πνευματικός μου. Είναι ο πατήρ Αστέριος», είχε δηλώσει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο «Secret», τον Νοέμβριο του 2024.

«Αν παντρευόμουν, δεν θα το έδειχνα. Δεν θα το μάθετε ποτέ. Δεν θα έβγαινε, δεν θα ανέβαζα κάτι», είχε πει η τραγουδίστρια σε άλλη συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
112
104
60
59
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo