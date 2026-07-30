Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύεται με τον Μιχάλη Τουρατζίδη τον Σεπτέμβριο

Σχέδια γάμου κάνει η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία πρόκειται να ανταλλάξει όρκους αγάπης και αφοσίωσης με τον σύντροφό της, μουσικοσυνθέτη και μουσικό παραγωγό, Μιχάλη Τουρατζίδη.

Σύμφωνα με το tlife.gr, η Ιουλία Καλλιμάνη και ο δημιουργός των επιτυχιών της παντρεύονται σύντομα και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Σεπτέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ψίθυροι περί γάμου ξεκίνησαν στα μέσα Ιουνίου, όταν η Ιουλία Καλλιμάνη είχε μοιραστεί στο Instagram μία φωτογραφία με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι. Παράλληλα, οι φήμες κορυφώθηκαν την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα από το βράδυ της Δευτέρας (27.07.2026) όταν τραγούδησε στο Ηράκλειο Κρήτης φορώντας το δαχτυλίδι της. Μάλιστα, λέγεται ότι μπορεί η Ιουλία Καλλιμάνη, που στις 15 Σεπτεμβρίου θα δώσει συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, να είναι ήδη παντρεμένη.

Το ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε τη σχέση του ούτε ότι πρόκειται να κάνει το μεγάλο αυτό βήμα. Σημειώνεται ότι ο Μιχάλης Τουρατζίδης υπογράφει την πρόσφατη επιτυχία της «Στα καλύτερα που έλκονται», ενώ η όμορφη τραγουδίστρια είχε μιλήσει στο παρελθόν για εκείνον με όμορφα λόγια.

«Ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, είναι ο άνθρωπός μου. Πίστεψε σε μένα παραπάνω απ’ ό,τι εγώ η ίδια. Με βοήθησε να μην έχω απωθημένα. Μου είπε “όταν σταματήσεις να έχεις απωθημένα, όταν σταματήσεις να λες ‘γιατί όχι εγώ;’, θα έρθει”. Και, πραγματικά, όπως μου τα είπε έγιναν. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάστηκε να πάω σε πνευματικό για να πάρω βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πήγα σε έναν παππούλη που μου σύστησε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά πήγα για να μου διαβάσει μια ευχή, και πλέον έχει γίνει ο πνευματικός μου. Είναι ο πατήρ Αστέριος», είχε δηλώσει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο «Secret», τον Νοέμβριο του 2024.

«Αν παντρευόμουν, δεν θα το έδειχνα. Δεν θα το μάθετε ποτέ. Δεν θα έβγαινε, δεν θα ανέβαζα κάτι», είχε πει η τραγουδίστρια σε άλλη συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster.