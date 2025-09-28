Lifestyle

Η εξομολόγηση του Νίνο για τα παιδιά του: «Είναι σοβαρά, πανέξυπνα και ευλογημένα, περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ»

«Τώρα που είναι ακόμα παιδιά, προσπαθώ να τους μιλάω όσο πιο μεγαλίστικα γίνεται», δήλωσε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής
Νίνο
O Νίνο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή και τη σχέση που δημιουργεί με τα παιδιά του προχώρησε, μεταξύ άλλων, ο Νίνο όταν βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής (28.09.2025) στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» στον Alpha.

«Για τα παιδιά μου νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί. Απλά αναρωτιόμουν πως ήταν πριν, αυτό αναρωτιόμουν. Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά; Αυτό σκεφτόμουν. Πως γίνεται αυτό; Πως έγιναν αυτό;», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Νίνο.

«Για μένα καλός πατέρας σημαίνει να είσαι ήρεμος, να φέρεσαι ευγενικά, να μπορείς να αναλύεις στο επίπεδο του παιδιού την κατάσταση και να του την εξηγείς όμορφα. Κυρίως να είσαι καλός με τους άλλους, γιατί τα παιδιά μιμούνται, βλέπουν τι κάνεις και δεν τους λες τι να κάνουν», πρόσθεσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Τώρα που είναι ακόμα παιδιά, προσπαθώ να τους μιλάω όσο πιο μεγαλίστικα γίνεται! Πολύ σοβαρά. Και εκείνα είναι πολύ σοβαρά, πανέξυπνα και ευλογημένα παιδιά. Περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ γιατί δεν μένουμε μαζί», πρόσθεσε ακόμα ο Νίνο στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.

