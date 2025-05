Η Έλ Φάνινγκ ως νέα Effie Trinket στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Η υποψήφια για Emmy Έλ Φάνινγκ (Elle Fanning) ετοιμάζεται να μπει στον κόσμο της Πανέμ, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της ως Effie Trinket στην επερχόμενη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping». To φιλμ αποτελεί τη μεταφορά του ομότιτλου μπεστ σέλερ της Σούζαν Κόλινς (Suzanne Collins).

Η Ελ Φάνινγκ έρχεται να προστεθεί στους ήδη ανακοινωθέντες ηθοποιούς Τζόζεφ Ζάντα (Joseph Zada) ως Haymitch Abernathy, Γουίτνεϊ Πικ (Whitney Peak) ως Lenore Dove Baird, ΜακΚένα Γκρέις (Mckenna Grace) ως Maysilee Donner, Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons) ως Plutarch Heavensbee και Μάγια Χοκ (Maya Hawke) ως Wiress, που θα πάρουν μέρος στην ταινία.

Επίσης στο καστ θα βρίσκονται οι Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ (Kelvin Harrison Jr.), Λίλι Τέιλορ (Lili Taylor), Μπεν Γουάνγκ (Ben Wang), Μόλι ΜακΚαν (MollyMcCann), Ιόνα Μπελ (Iona Bell) και Ραλφ Φάινς (Ralph Fiennes) ως President Snow.

«Από τη στιγμή που η Σούζαν κυκλοφόρησε το βιβλίο, μία ερώτηση ακουγόταν από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο: Ποια θα υποδυθεί την Effie; Η Ελίζαμπεθ Μπανκς δημιούργησε έναν εμβληματικό χαρακτήρα — οπότε ποιος θα μπορούσε να τιμήσει αυτή την κληρονομιά φέρνοντάς μας πίσω στις πρώτες, πιο καθοριστικές στιγμές της Effie; Για εμάς, υπήρχε μόνο μία απάντηση» δήλωσε η συν-πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Έριν Γουέστερμαν (Erin Westerman).

«Η καριέρα της Ελ Φάνινγκ είναι εξαιρετική. Έχει μια σπάνια παρουσία — ζεστή, λαμπερή και πολυεπίπεδη. Από την αρχή ήταν η αδιαμφισβήτητη αγαπημένη των θαυμαστών και μας τιμά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Οι πιθανότητες, όπως αποδείχθηκε, ήταν με το μέρος μας» συμπλήρωσε.

Ο Φράνσις Λόρενς (Francis Lawrence) ο οποίος έχει σκηνοθετήσει κάθε ταινία του franchise από το «Catching Fire» του 2012, θα επιστρέψει βασισμένος σε σενάριο του Μπίλι Ρέι (Billy Ray). Οι Νίνα Τζέικομπσον (Nina Jacobson) και Μπραντ Σίμπσον (Brad Simpson) της Color Force θα αναλάβουν την παραγωγή, ενώ ο Κάμερον ΜακΚόνι (Cameron MacConomy) θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός. Οι πέντε ταινίες του franchise μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Variety, το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου 2026.