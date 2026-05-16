Σοφία Δανέζη: «Κάποιοι µε απάτησαν, κάποιοι αθέτησαν λόγους και τους έστειλα στη µάνα τους»

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε η Σοφία Δανέζη. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού της «Να σε προσέχει (Της μάνας σου)» που έχει γίνει viral.

«Είναι ένα κοµµάτι που έγραψε ο Σπύρος Μακρής και µιλάει για µια κοπέλα που τον χώρισε και του είπε: «Πήγαινε στη µαµά σου να της πεις αυτά που µου έκανες». ∆ηλαδή, το τραγούδι µιλάει για έναν άνδρα που δεν συμπεριφέρθηκε σωστά σε µια γυναίκα», είπε η Σοφία Δανέζη.

«Κι εγώ έχω περάσει από ανθρώπους που δεν µου φέρθηκαν καλά και τους έστειλα στη… µάνα τους. Κάποιοι µε απάτησαν, κάποιοι αθέτησαν λόγους και τους έστειλα στη µάνα τους», απάντησε η τραγουδίστρια όταν ρωτήθηκε για το αν της έχει συµβεί σύντροφός της να µη της φερθεί ωραία;

«Το αφιερώνουν στις πεθερές τους κυρίως (γέλια). ∆εν µου λένε µόνο γυναίκες. Μου λένε από παιδάκια µικρά µέχρι µεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι ότι τους αρέσει, τι ωραίο ζεϊµπέκικο είναι… Και σίγουρα η πρώτη φράση του τραγουδιού, «Της µάνας σου», είναι που τους ιντριγκάρει. Οι γυναίκες βλέπουν τους άνδρες τους και τους το αφιερώνουν», ανέφερε η Σοφία Δανέζη για τις αντιδράσεις των γυναικών για το τραγούδι.