Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 16 Μαϊου 2026

Πώς θα είναι τη σημερινή μέρα; Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 16 Μαϊου 2026; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σηματοδοτεί ένα προσωπικό νέο ξεκίνημα. Νιώθεις πιο δυνατός/ή, ορατός/ή και αποφασισμένος/η να αλλάξεις ό,τι δεν σε εκφράζει πλέον. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά στην παρουσία σου.

Είναι ιδανική περίοδος για να ανανεώσεις την εικόνα σου, να θέσεις νέους στόχους και να αφήσεις πίσω περιοριστικές συνήθειες. Η εβδομάδα σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τη ζωή σου με αισιοδοξία και σταθερότητα.

Δίδυμοι: Η Νέα Σελήνη σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ξεκούραση, ενδοσκόπηση και ψυχική αποφόρτιση.

Μυστικά συναισθήματα και σκέψεις έρχονται στην επιφάνεια, ώστε να τα κατανοήσεις καλύτερα. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και σε καθοδηγεί σωστά. Καθώς αφήνεις πίσω φόβους και παλιές απογοητεύσεις, προετοιμάζεσαι για ένα νέο κεφάλαιο με περισσότερη εσωτερική γαλήνη.

Καρκίνος: Η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τις φιλίες, τις ομάδες και τους στόχους σου. Νιώθεις την ανάγκη να συνδεθείς με ανθρώπους που σε εμπνέουν και μοιράζονται τα όνειρά σου. Νέες γνωριμίες ή συνεργασίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες.

Είναι ιδανική περίοδος για να οργανώσεις τα σχέδιά σου και να επενδύσεις σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Η στήριξη των άλλων σου δίνει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Λέων: Η Νέα Σελήνη φέρνει νέα ξεκινήματα στην καριέρα και στη δημόσια εικόνα σου. Νιώθεις έτοιμος/η να αναλάβεις ευθύνες και να διεκδικήσεις αναγνώριση για τις προσπάθειές σου. Οι επαγγελματικοί στόχοι γίνονται πιο ξεκάθαροι και η φιλοδοξία σου ενισχύεται.

Είναι κατάλληλη στιγμή για να οργανώσεις το επόμενο βήμα σου. Με αυτοπειθαρχία και επιμονή, μπορείς να πετύχεις σημαντική πρόοδο και να χτίσεις μια σταθερή πορεία.

