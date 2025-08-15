Η Έλενα Κώνστα δέχτηκε λεκτική επίθεση από ιδιοκτήτη μαγαζιού: «Δεν με έχει ξαναπροσβάλει άνθρωπος τόσο πολύ»

Η Έλενα Κώνστα έδειξε πόσο ταραγμένη και στεναχωρημένη ήταν, μετά την λεκτική επίθεση που δέχτηκε από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που είχε πάει να παίξει μουσική στην Ερέτρια χθες το βράδυ Πέμπτη (14/8/2025), μέσα από το τελευταίο της story στο Instagram.

Η Έλενα Κώνστα, γνωστή DJ και ραδιοφωνική παραγωγός, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη επίθεση που δέχτηκε σε μαγαζί στην Ερέτρια που είχε πάει να κάνει την δουλειά της μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Όπως παραδέχεται, οι χαρακτηρισμοί που της εξαπέλυσε ο επιχειρηματίας ήταν τόσο προσβλητικοί και έντονοι, που την ανάγκασαν να αποχωρήσει από το μαγαζί, λίγη ώρα αφότου ξεκίνησε το set της.

«Ήθελα να ηρεμίσω για να κάνω αυτό το στόρι και να πω πραγματικά ένα μεγάλο συγγνώμη στους ανθρώπους που ήρθατε σήμερα να περάσουμε μια όμορφη παραμονή της Παναγίας στην Ερέτρια. Τόσα χρόνια επαγγελματίας. πέντε χρόνια στον χώρο της μουσικής και 10 στα media, δε με έχει ξανά προσβάλλει άνθρωπος τόσο πολύ», ανέφερε ταραγμένη η Έλενα Κώνστα.

«Δυστυχώς, στη μια ώρα που έπαιζα μουσική, αναγκάστηκα μετά από λεκτική επίθεση από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού να φύγω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη αλλά ήθελα να κάνω αυτό το στόρι με χαμόγελο και όχι όπως ήμουν όταν βγήκα από το μαγαζί. Πραγματικά θέλω να πω χίλια συγγνώμη σε όποιον άνθρωπο ήρθε. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, να έχετε καλή Παναγία. Πραγματικά… Τι να πω;», καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Κώνστα.