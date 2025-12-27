Lifestyle

Η Έλενα Κουντουρά πάντρεψε τον μικρό της γιο, Μάριο Παπαχριστόπουλο

«Με τον σύζυγό μου γνωριζόμασταν από παιδιά, εγώ ήμουν 16, εκείνος 22», αποκάλυψε ακόμα η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Έλενα Κουντουρά
H Έλενα Κουντουρά / NDP PHOTO

Μία χαρμόσυνη είδηση έφερε στο φως η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κουντουρά, αποκαλύπτοντας ότι πρόσφατα πάντρεψε τον μικρότερο από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Σαράντη Παπαχριστόπουλο.

Η Έλενα Κουντουρά παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Τσόλκα και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον ευτυχισμένο της γάμο. 

«Με τον σύζυγό μου γνωριζόμασταν από παιδιά. Εγώ ήμουν 16 – 17 χρονών κι εκείνος 22 – 23. Εγώ ήμουν πρωταθλήτρια στον στίβο κι εκείνος μπασκετμπολίστας. Δε σας κρύβω ότι έψαχνα τον Σαράντη στη ζωή μου.

Είναι ένας καταπληκτικός πατέρας, πολύ υποστηρικτικός απέναντι σε αυτό που κάνω εγώ και πολύ υποστηρικτικός προς τα παιδιά», εξομολογήθηκε.

«Νομίζω ότι αν δεν ήταν εκείνος να κρατάει τις ισορροπίες, δε θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω», δήλωσε στη συνέχεια η Έλενα Κουντουρά για τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι εκείνος την προέτρεψε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Επίσης η Έλενα Κουντουρά μίλησε και για τους δύο της γιους, Αλέξανδρο και Μάριο Παπαχριστόπουλο, κάνοντας γνωστό ότι ο δεύτερος έχει παντρευτεί. 

«Ο ένας μας γιος παντρεύτηκε πρόσφατα και δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ο ένας μας γιος είναι 26 και ο άλλος 27!!

Παντρεύτηκε ο μικρός μετά από πολλά χρόνια σχέσης με την αγαπημένη του που είναι από τον Καναδά. Θέλανε να επισημοποιήσουν τη σχέση τους… Ο μεγάλος μου γιος είναι ένα παιδί πιο ανεξάρτητο, πιο επαναστάτης, του αρέσει να ταξιδεύει και να ζει πιο έντονα τη ζωή του», αποκάλυψε η Έλενα Κουντουρά.

