Lifestyle

Η Έλενα Λεώνη σπάει τα στερεότυπα και παρουσιάζει το τραγούδι «Βαριέμαι πολύ»

Στο music video εμφανίζονται και οι καλές τις φίλες, Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μαρκίδη
Έλενα Λεώνη
Η Έλενα Λεώνη

Σε μια εποχή που μας επιβάλλει να είμαστε συνέχεια παραγωγικοί, και το να βαριόμαστε έστω και λίγο θεωρείται αποτυχία, η ταλαντούχα τραγουδίστρια Έλενα Λεώνη θέλει να καταφέρει να… βαριέται πολύ! Κι αυτό ακριβώς μας λέει μέσα από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Βαριέμαι Πολύ».

Το τραγούδι της νεαρής τραγουδίστριας συνοδεύεται από ένα παρόμοιας αισθητικής music video, μέσα από το οποίο η Έλενα Λεώνη γυρνάει με την άρπα της στους δρόμους της Αθήνας και μας ενημερώνει ότι… βαριέται πολύ!

Σε αυτό μάλιστα συμμετέχουν και πολλοί φίλοι της, όπως οι Πέτρος Νικολίδης, Νίκη Παπαβασιλείου, Δανάη Πολίτη, Έλενα Δελακούρα, Μαρία Δελετζέ, Βασίλης Γρίβας, Αποστολής Μπουρνιάς, Κώστας Γοντικάκης, Γιάννης Καρυδογιάννης, Αλίκη Καλογεροπούλου, Θεοδώρα Τσίγκου, Μαρία Μπούτιβα, Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, Κατερίνα Ρεντούλη.

Ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι καλές τις φίλες Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μαρκίδη!

Μέσα από αυτό το τραγούδι η Έλενα Λεώνη έρχεται να μας θυμίσει ότι (κάποιες φορές) είναι ΟΚ να βαριέσαι πολύ. Τώρα θα μπορείς και να το τραγουδήσεις!

Συντελεστές τραγουδιού

Στίχοι, μουσική, ενορχήστρωση, παραγωγή, άρπα, τσέλο, τραγούδι: Έλενα Λεώνη

Παραγωγή: Lefty

Κρουστά: Αποστόλης Μπουρνιάς

Κιθάρα: Γιάννης Καρυδογιάννης

Μίξη/Mastering: Νίκος Κωδωνάς

Ηχογράφηση φωνής: TOKO studio από τον Νίκο Γκουντινάκη

Ηχογράφηση κρουστών: Matrix studio από τον Δημήτρη Μισιρλή

Συντελεστές video

Art direction: Έλενα Λεώνη

Video: Αλίκη Λογοθέτη

Χορογραφία: Πέτρος Νικολίδης

Εμφανίζονται: Πέτρος Νικολίδης, Νίκη Παπαβασιλείου, Δανάη Πολίτη, Έλενα Δελακούρα, Μαρία Δελετζέ, Βασίλης Γρίβας, Αποστολής Μπουρνιάς, Κώστας Γοντικάκης, Γιάννης Καρυδογιάννης, Αλίκη Καλογεροπούλου, Θεοδώρα Τσίγκου, Μαρία Μπούτιβα, Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, Κατερίνα Ρεντούλη

Επίσης εμφανίζονται: Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μαρκίδη

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
236
156
96
62
48
Newsit logo
Newsit logo