Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε φωτογραφίες με νάρθηκα στο δεξί χέρι της

Η απάντηση της παρουσιάστριας σε σχόλια των followers που τη ρωτούσαν τι συνέβη ήταν: «Όλα καλά αυτό έχει σημασία»
Ελένη Μενεγάκη
Η Ελένη Μενεγάκη

Μία νέα ανάρτηση στα social media έκανε η Ελένη Μενεγάκη, προκαλώντας ανησυχία και ερωτηματικά στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε την Πέμπτη (26.02.2026) στο Instagram μία σειρά από seflies φωτογραφίες της στις οποίες φαίνεται ότι φοράει νάρθηκα στο δεξί της χέρι. Παρόλα αυτά η λεζάντα της Ελένης Μενεγάκη ήταν γεμάτη θετική ενέργεια και αισιοδοξία, παρά το δυσάρεστο γεγονός.

«Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. 

Κάτω από τις φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη αρκετοί διαδικτυακοί της φίλοι της έγραψαν σχόλια αγάπης και θαυμασμού, όπως η Κατερίνα Ζαρίφη, η Μαρία Ηλιάκη και ο Χάρης Σιανίδης. 

Ωστόσο, κάποιοι άλλοι followers της παρατήρησαν τον νάρθηκα στο χέρι της παρουσιάστριας και έσπευσαν να τη ρωτήσουν τι της έχει συμβεί. 

Η Ελένη Μενεγάκη δε θέλησε να δώσει πολλές εξηγήσεις, ωστόσο απάντησε σε όλους και τόνισε ότι είναι καλά και αυτό είναι το μοναδικό πουέχει σημαία.

 
 
 
 
 
Ελένη Μενεγάκη

Tα σχόλια και οι απαντήσεις της παρουσιάστριας

«Όλα καλά αυτό έχει σημασία», «Έπαθα αλλά όλα μια χαρά», ήταν οι απαντήσεις της.

Εν τω μεταξύ, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Anestea The Podcast» κι αποκάλυψε ότι ο ίδιος έκρυβε την Ελένη Μενεγάκη στο σπίτι του όταν ένας έρωτάς της ήταν κρυφός.

