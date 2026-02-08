Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε από την Άνδρο και φωτογραφήθηκε στο πλοίο από την κόρη της, Μαρίνα

Η Ελένη Μενεγάκη ξέρει τον τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα και κρατά «ζωντανή» την επικοινωνία με τους θαυμαστές της, που την ακολουθούν πιστά στα social media. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που κάθε ανάρτησή της κερδίσει πολλά likes και κολακευτικά σχόλια.

Αργά το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε δύο νέες της πόζες, στις οποίες, σύμφωνα με το tlife.gr, βρίσκεται στο πλοίο της επιστροφής από την Άνδρο. Όπως αποκάλυψε η Ελένη Μενεγάκη τις φωτογραφίες τράβηξε η μικρότερη κορούλα της – και καρπός του έρωτά της με τον Μάκη Παντζόπουλο – η Μαρίνα.

Επίσης, η λαμπερή παρουσιάστρια αποκάλυψε και ποιο βιβλίο επέλεξε να διαβάσει στις διακοπές της. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, το οποίο είχε τίτλο «Ο τέλειος γάμος» και μάλιστα δήλωσε ότι της άρεσε πολύ.

«Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρίνα. Και επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στην ανάρτησή της.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της δείξουν την αγάπη της, μέσω σχολίων στο Instagram και η Ελένη Μενεγάκη έσπευσε να απαντήσει σε όλους. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.