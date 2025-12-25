Η Ελένη Μενεγάκη εύχεται «χρόνια πολλά» με μία ιδιαίτερη γιορτινή φωτογραφία με τον Μάκη Παντζόπουλο

Η Ελένη Μενεγάκη λατρεύει τα Χριστούγεννα και να περνά όμορφες στιγμές μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα που δεν είναι άλλα από τα μέλη της υπέροχης οικογένειας που έχει δημιουργήσει. Το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων, (24.12.2025) η λαμπερή παρουσιάστρια θέλησε να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους ευχές και μία ιδιαίτερη φωτογραφία με την ίδια και τον Μάκη Παντζόπουλο.

Προ ημερών, η Ελένη Μενεγάκη είχε δείξει στους followers της ότι έχει μπει για τα καλά στο mood των Χριστουγέννων. Το σπίτι της έχει «ντυθεί» στα γιορτινά και ένα εντυπωσιακό δέντρο δεσπόζει στο σαλόνι της. Αυτή τη φορά ανέβασε μία πόζα με τον άντρα της ζωής της, την οποία είχε επεξεργαστεί και έμοιαζαν με πρωταγωνιστές κόμικ.

Οι δυο φορούσαν δύο σκουφιά που έγραφαν «Daddy Claus» και «Mommy Claus».

«Με αγάπη και χρόνια πολλά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της η Ελένη Μενεγάκη.

Κάτω από την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη, δεκάδες διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να στείλουν ευχές. Ανάμεσά τους ήταν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Ντίνα Νικολάου, η Ναταλία Γερμανού και η Σάσα Σταμάτη.