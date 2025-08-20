Lifestyle

Η Ελένη Μενεγάκη με χαλαρή διάθεση στις διακοπές της – «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν»

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος γιόρτασαν πρόσφατα και τα 10α γενέθλια της κόρης τους αλλά και την επέτειο του γάμου τους.
Η Ελένη Μενεγάκη στις διακοπές της
Η Ελένη Μενεγάκη στις διακοπές της / φωτό instagram

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, περνώντας αρκετό χρόνο στην Άνδρο, εκεί όπου δουλεύει ο επιχειρηματίας σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Η παρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη, αμέσως μετά το τέλος της συνεργασίας της με το Mega, έμεινε εκτός τηλεόρασης, παρά τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς τη θέλουν να επιστρέφει και απολαμβάνει τις διακοπές της.

Προτεραιότητα της πλέον είναι να περνάει χρόνο με την οικογένεια της. Πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος γιόρτασαν τα 10α γενέθλια της κόρης τους, Μαρίνας, αλλά και την επέτειο του γάμου τους.

Η Ελένη Μενεγάκη το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου μοιράστηκε τις νέες φωτογραφίες των διακοπών της γράφοντας κάτω από την ανάρτησή της: «Θάλασσα, ήλιος και σχέδια μηδέν».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Οι φωτογραφίες της εντυπωσιάζουν και μας κάνουν όλους μας να θέλουμε να την ξαναδούμε στις οθόνες μας. 

