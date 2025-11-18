Η Ελένη Τσολάκη έφτιαξε μελομακάρονα: «Τα πρώτα μας Χριστούγεννα μαζί, το σπίτι πρέπει να μυρίζει αγάπη»

Η Ελένη Τσολάκη βιώνει την καλύτερη φάση της ζωής της, καθώς ανυπομονεί να περάσει τα πρώτα της Χριστούγεννα με τη λίγων μηνών κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη. Μάλιστα, την Τρίτη (18.11.2025) έφτιαξε μελομακάρονα και μπήκε για τα καλά στο εορταστικό mood.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, η οποία γέννησε στις 27 Μαρτίου 2025, τη Δευτέρα στόλισε στο σαλόνι του σπιτιού της ένα εντυπωσιακό δέντρο, μαζί με την κορούλα της, γεγονός που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πρώτα μας Χριστούγεννα μαζί, το σπίτι πρέπει να μυρίζει αγάπη κ φροντίδα! Έτσι θα χτίσουμε τις πιο υπέροχες αναμνήσεις! Και του χρόνου!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elenitsolaki (@elenitsolaki)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε και μία φωτογραφία από τη διάρκεια της παρασκευής του παραδοσιακού γλυκού των Χριστουγέννων.

«Έρχονται και εύκολα βράδια, έρχονται και δύσκολα βράδια που δεν έχουν πολύ ύπνο. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η χαρά και η ευτυχία που μπορεί να νιώθεις βλέποντας αυτό το μικρό πλασματάκι, που δεν σε πειράζει και δε σε επηρεάζει τίποτα. Σου φαίνονται όλα λες και είσαι σε έναν άλλο όμορφο κόσμο.

Έχω ξενυχτήσει τόσο πολύ στη ζωή μου, που τώρα αισθάνομαι ότι είναι τα μόνα σκόπιμα ξενύχτια. Δεν αισθάνομαι κούραση. Είμαι από τις τυχερές γυναίκες που έχω και τη μανούλα μου εδώ και έναν βοηθητικό σύζυγο», δήλωνε η Ελένη Τσολάκη λίγο καιρό αφότου έγινε μητέρα.