Η Ελένη Βουλγαράκη «έσπασε» στην τελευταία της ραδιοφωνική εκπομπή: «Με ζορίζει πάρα πολύ, σας αγαπώ»

Την τελευταία της εκπομπή στο ραδιόφωνο μετά από 5,5 χρόνια έκανε η Ελένη Βουλγαράκη με την συγκίνηση να είναι διάχυτη.

Η Ελένη Βουλγαράκη αποχαιρέτησε σήμερα το στούντιο του ραδιοφώνου που την φιλοξενούσε με τη φωνή της να «σπάει». Πλέον θα μετακομίσει στην Πορτογαλία για να είναι μαζί με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη.

Στη σημερινή τελευταία εκπομπή, η Ελένη Βουλγαράκη ήταν συγκινημένη στο φινάλε, αναφέροντας πόσο τη ζορίζει όλο αυτό που ζει, και εκφράζοντας την αμέριστη αγάπη προς τους φίλους και συνεργάτες της.

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δε μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω. Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δε ξέρω τι να πω. Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τη στήριξη που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί καταλάβατε ακριβώς τι συμβαίνει, και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Αυτά. Σας αγαπώ» είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη είναι μαζί περισσότερα από δύο χρόνια! Ο γνωστός ποδοσφαιριστής έγινε ζευγάρι με τη ραδιοφωνική παραγωγό, την περίοδο που αγωνίζονταν με τον Παναθηναϊκό.

Να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι που ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη πηγαινοερχόταν στην Πορτογαλία όσο πιο συχνά μπορούσε, για να βρίσκεται κοντά του. Ωστόσο, επειδή πλέον δε μπορούσε άλλο να ζει σε αυτούς τους ρυθμούς και ήθελε με κάποιο τρόπο να αποκτήσει και πάλι η ζωή της μια σταθερότητα, αποφάσισε να μετακομίσει στην Πορτογαλία αφήνοντας πίσω τη ραδιοφωνική της στέγη.