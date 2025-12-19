Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε πως έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση: «Δεν βρήκα τη δύναμη να τον καταγγείλω»

Με αφορμή την καταγγελία που έγινε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ελένη Χατζίδου εξομολογήθηκε στον αέρα του Breakfast@star, το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) πως στο παρελθόν έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση.

«Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω ποτέ γενναία για να βγω να το πω και να το καταγγείλω και να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

«Με τον κακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά. Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω, δεν ξέρω αν θα τη βρω ποτέ. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό που αξίζει… Επειδή συνεχίζει και το κάνει θα ήθελα να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο», συνέχισε.

«Έχουμε αναφερθεί στο όνομά του σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα πω κάτι, αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θέλω να βρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται ούτε να συνεργαστώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία», κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.