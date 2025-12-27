Lifestyle

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανακοίνωσε ότι δε θα γίνει απόψε η παράσταση που πρωταγωνιστεί λόγω της απεργίας του ΣΕΗ

«Χθες αποφασίσαμε οριστικά ο θίασός μας να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ, για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε εγκαίρως», ξεκαθάρισε
Ελεωνόρα Ζουγανέλη
H Ελεωνόρα Ζουγανέλη / NDP PHOTO

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», η οποία το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025) δε θα πραγματοποιηθεί.

Την απόφαση των συντελεστών να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία του ΣΕΗ έκανε γνωστή η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ανακοίνωσε το μεσημέρι της ίδια ημέρας ότι μόλις μία ημέρα πριν πάρθηκε αυτή η απόφαση να μην γίνει η παράσταση. 

«Αγαπημένοι μας φίλοι, ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την απογοήτευση που θα βιώσετε σήμερα.

Η αποψινή παράσταση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, καθώς χθες αποφασίσαμε οριστικά ο θίασός μας να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ. Για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη
Η ανάρτηση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την κατανόηση. Ελπίζουμε σύντομα να σας υποδεχτούμε με φώτα αναμμένα, αυλαία ανοιχτή και την παράσταση στη θέση της», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεονώρα Ζουγανέλη.

Νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση ο πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών και πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων, Διονύσης Παναγιωτάκης, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς του και της επιχείρησής του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
134
129
110
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου»
Οπως επισήμανε ο τραγουδιστής η υπομονή δεν ταυτίζεται με την αδυναμία, ενώ το βίντεο έχει τραβηχτεί με φόντο τη θάλασσα, ένα μέρος που συνήθιζε να επισκέπτονταν μαζί με τη σκυλίτσα του, την Αρίθα
Γιώργος Μαζωνάκης
7
Newsit logo
Newsit logo