Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανακοίνωσε ότι δε θα γίνει απόψε η παράσταση που πρωταγωνιστεί λόγω της απεργίας του ΣΕΗ

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης πρωταγωνιστούν στην παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», η οποία το βράδυ του Σαββάτου (27.12.2025) δε θα πραγματοποιηθεί.

Την απόφαση των συντελεστών να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία του ΣΕΗ έκανε γνωστή η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία ανακοίνωσε το μεσημέρι της ίδια ημέρας ότι μόλις μία ημέρα πριν πάρθηκε αυτή η απόφαση να μην γίνει η παράσταση.

«Αγαπημένοι μας φίλοι, ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και την απογοήτευση που θα βιώσετε σήμερα.

Η αποψινή παράσταση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί, καθώς χθες αποφασίσαμε οριστικά ο θίασός μας να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση του ΣΕΗ. Για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την κατανόηση. Ελπίζουμε σύντομα να σας υποδεχτούμε με φώτα αναμμένα, αυλαία ανοιχτή και την παράσταση στη θέση της», έγραψε στην ανάρτησή της η Ελεονώρα Ζουγανέλη.

Νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση ο πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Παραγωγών και πρόεδρος των Αθηναϊκών Θεάτρων, Διονύσης Παναγιωτάκης, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να διαπομπεύει ή να λοιδορεί την αξιοπρέπεια της δουλειάς του και της επιχείρησής του.