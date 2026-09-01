Η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε πώς ονόμασε Θάλεια την κόρη της, ενώ ευχήθηκε δημοσίως για τη γιορτή της

Μία τρυφερή ανάρτηση με αφορμή την ονομαστική γιορτή της κόρης της, Θάλειας, έκανε η Ζέτα Δούκα και αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο εκείνη και ο πρώην σύζυγός της, Μιχάλης Χατζηαντωνάς, επέλεξαν το όνομα της μικρής.

Την Τρίτη (01.09.2026) η Ζέτα Δούκα έκανε την ανάρτηση αυτή, αναφέροντας ότι όσο ήταν έγκυος δεν ήθελε να μάθει το φύλο του μωρού της και έτσι εκείνη και ο τότε σύντροφός της είχαν σκεφτεί δύο γυναικεία και δύο αντρικά ονόματα. Όπως αναφέρει όταν η μικρούλα ήρθε στη ζωή της έδωσαν ένα ποτηράκι με δύο χαρτάκια και διάλεξε μόνη της το όνομα Θάλεια.

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«Όταν ήμουν έγκυος, δεν ήθελα να μάθω το φύλο του παιδιού. Το έμαθα όταν γεννήθηκε. Είχαμε σκεφτεί λοιπόν με τον μπαμπά της δύο γυναικεία και δύο ανδρικά ονόματα.

Όταν λοιπόν ήρθε στον κόσμο το μωρό, βάλαμε σε ένα ποτηράκι τα δυο ονόματα που είχαμε σκεφτεί, και το χεράκι του έπιασε το χαρτί με το όνομα “Θάλεια”. Έτσι την φωνάξαμε από την πρώτη μέρα που την είδαμε, με το πιο ταιριαστό όνομα που θα μπορούσε να έχει!

Χρόνια πολλά λοιπόν στο κορίτσι που κάνει τη ζωή μας πολύχρωμη, πιο ενδιαφέρουσα, πιο απαιτητική και μας έχει συνεχώς σε εγρήγορση. Που γεμίζει τον κόσμο γέλιο, καλοσύνη, ερωτήσεις, αντιδράσεις και πολύ χορό και τραγούδι.

Να είσαι γερή και να είμαστε κι εμείς να σε φροντίζουμε. Σ’ αγαπώ Θάλεια», έγραψε η Ζέτα Δούκα.