Lifestyle

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 ετών – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

«Δεν θα επέλεγα να περάσω τη ζωή μου με κανέναν άλλο», έγραψε η Αλεχάντρα Σίλβα
Ρίτσαρντ Γκρι και Αλεχάντρα Σίλβα
Ο Ρίτσαρντ Γκρι και η Αλεχάντρα Σίλβα
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Ξεχωριστή ήταν η Δευτέρα (31.08.2026) για τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την οικογένειά του, καθώς ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ είχε τα γενέθλιά του και έκλεισε τα 77 του χρόνια.

Μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι την ξεχωριστή αυτή στιγμή του χρόνου. Η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, μοιράστηκε μερικές ώρες αργότερα κάποιες φωτογραφίες από την όμορφη βραδιά και έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για τον Ρίτσαρντ Γκρι.

«Δεν θα επέλεγα να περάσω τη ζωή μου με κανέναν άλλο, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε», έγραψε στα αγγλικά ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αλεχάντρα Σίλβα.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια και είναι γονείς δύο παιδιών, του Αλεξάντερ που είναι 7 ετών και του Τζέιμς που είναι 6 ετών.

Παράλληλα, ο διάσημος ηθοποιός έχει και έναν μεγαλύτερο γιο, τον Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμε Γκιρ, ο οποίος είναι 26 ετών και τον απέκτησε με τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό Κάρεϊ Λόουελ. Επίσης, η Αλεχάντρα Σίλβα έχει κι εκείνη έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, τον 13χρονο Άλμπερτ.

Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει γεννηθεί το 1949 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

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