Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77 ετών – Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα γενέθλιά του

Ξεχωριστή ήταν η Δευτέρα (31.08.2026) για τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την οικογένειά του, καθώς ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ είχε τα γενέθλιά του και έκλεισε τα 77 του χρόνια.

Μάλιστα, ο αγαπημένος ηθοποιός γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι την ξεχωριστή αυτή στιγμή του χρόνου. Η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, μοιράστηκε μερικές ώρες αργότερα κάποιες φωτογραφίες από την όμορφη βραδιά και έκανε μία τρυφερή εξομολόγηση για τον Ρίτσαρντ Γκρι.

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«Δεν θα επέλεγα να περάσω τη ζωή μου με κανέναν άλλο, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε», έγραψε στα αγγλικά ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αλεχάντρα Σίλβα.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια και είναι γονείς δύο παιδιών, του Αλεξάντερ που είναι 7 ετών και του Τζέιμς που είναι 6 ετών.

Παράλληλα, ο διάσημος ηθοποιός έχει και έναν μεγαλύτερο γιο, τον Χόμερ Τζέιμς Τζίγκμε Γκιρ, ο οποίος είναι 26 ετών και τον απέκτησε με τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό Κάρεϊ Λόουελ. Επίσης, η Αλεχάντρα Σίλβα έχει κι εκείνη έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, τον 13χρονο Άλμπερτ.

Σημειώνεται ότι ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει γεννηθεί το 1949 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.