Η Λένα Παπαληγούρα δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές με τον άντρα της και τα παιδιά τους

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας απόλαυσε το φετινό καλοκαίρι η Λένα Παπαληγούρα μαζί με την οικογένειά της.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε τη Δευτέρα (31.08.2026) φωτογραφίες από τις εξορμήσεις που έκανε με τον αγαπημένο της σύζυγό, Άκη Πάντο, και τα δύο τους παιδιά. Μέσω του φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε η Λένα Παπαληγούρα, είδαμε ότι βρέθηκε σε ένα ειδυλλιακό μέρος της Ελλάδας, ενώ έκανε βόλτες και με σκάφος.

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«Μέρες υπέροχες. Υπέροχες μέρες… Διακοπές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η γνωστή ηθοποιός, Λένα Παπαληγούρα.

«Ο γάμος με τον Άκη είναι πολύ καλύτερος απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Με τον Άκη είμαστε ομάδα. Εγώ δεν είχα τολμήσει ποτέ να φανταστώ ότι θα είμαι με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια και ότι θα περνάμε τόσο ωραία. Με τον Άκη από την πρώτη στιγμή ένιωσα μεγάλη οικειότητα. Με κέρδισε με το χιούμορ του και με την εξυπνάδα του», είχε εξομολογηθεί σε πρόσφατη συνέντευξή της η Λένα Παπαληγούρα.

Σημειώνεται ότι η νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρει την ταλαντούχα ηθοποιό, Λένα Παπαληγούρα, στην ΕΡΤ1, καθώς προστέθηκε στο καστ μίας νέας σειράς που ετοιμάζει. Στο εν λόγω σίριαλ θα δούμε και τον Γιώργο Γάλλο, την Κατερίνα Παπουτσάκη και τη Βίκυ Βολιώτη.